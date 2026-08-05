Saját védőitalából adott inni a Közút egyik dolgozója egy szomjazó gólyának. Nagy Árpád bejegyzésével felhívta a figyelmet arra, hogy az állatok is szenvednek a hőségben, és akár egy tál víz is életet menthet.

Saját védőitalát osztotta meg egy szomjazó gólyával a Közút dolgozója. Fotó: Nagy Árpád/ Facebook

Saját védőitalát osztotta meg egy szomjazó gólyával a Közút dolgozója

"Szavak nélkül" - ezzel a sokatmondó mondattal osztotta meg a történteket Nagy Árpád, a Magyar Közút munkatársa. A férfi és kollégái Tiszakécske határában, a tikkasztó, 40 fokos hőségben végeztek kátyúzási munkákat, amikor észrevettek egy legyengült gólyát az út menti árokban. A madár kétségbeesetten csipkedte a száraz leveleket. A férfi nem habozott: a reggel kapott hivatalos védőitalát használta fel, hogy segítsen.

A reggel kapott hideg vizünkből – amit védőitalként kaptunk – megpróbáltam odacsalogatni. Meglepő módon a gólya átsétált az árkon, odajött hozzánk, és ivott a vízből. Egy apró pillanat volt a mai munkanapból, de jól megmutatta, mire képes a szomjúság, és mennyire megviseli az állatokat is ez a 38-39-40 fokos hőség

- írta posztjában.

A Nagy Árpád kiemelte: a brutális forróságban a munkatársaiknak nemcsak egymásra, hanem a környező élővilágra is figyelniük kell. "Egy tál víz, egy kis odafigyelés, egy perc törődés akár életet is menthet" - tette hozzá.