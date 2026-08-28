Szigorítják a kutyatartás szabályait, minden gazdát érint a változás

Az Európai Unió új állatjóléti rendelete jelentős változásokat hoz az állattartásban, különösen a kutyák és macskák esetében. A kutyatartás szabályai között több olyan előírás is megjelenik, amely a pásztor- és őrzőkutyák gazdáit is érintheti.
A legtöbb rendelkezést 2028. augusztus 31-től kell alkalmazni, ezért az állattartóknak érdemes időben felkészülniük.
Az új szabályozás egyik fontos eleme, hogy az állatok természetes mozgását indokolatlanul korlátozó tartási módokat kerülni kell. Ez különösen a pásztor- és őrzőkutyák esetében lehet lényeges, hiszen ezek az állatok a munkájuk miatt sokszor szélsőségesebb körülmények között élnek.
A láncon tartásra is konkrét korlátozás vonatkozik majd
A kutya egy óránál hosszabb ideig nem lehet láncra kötve, néhány kivételtől eltekintve, például indokolt állatorvosi kezelés vagy bizonyos rendezvények esetében – írja a Vaol.
A pásztorkutyáknál arra is figyelni kell, hogy a munkán kívüli időben biztosított legyen számukra a szabad mozgás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állat szabadon kóborolhatna: a gazda továbbra is felelős azért, hogy a kutya ne szökhessen el.
A kinti tartás feltételei szintén szigorúbbak lesznek
Az új előírások szerint a szabadban tartott állatok számára megfelelő menedéket kell biztosítani a szélsőséges időjárási körülmények ellen. Nem lehet abból kiindulni, hogy egy vastag bundájú komondor, kuvasz vagy kaukázusi juhászkutya minden időjárást gond nélkül elvisel.
Az állatok ellátására is pontosabb követelmények vonatkoznak
A kutyákat naponta legalább kétszer kell etetni, emellett megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíznek is folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A tartási környezetnek biztonságosnak és rendszeresen tisztítottnak kell lennie.
A kutyák azonosítására és egészségügyi ellátására is figyelniük kell a gazdáknak
Az állatoknak működő, regisztrált mikrochippel, a kötelező oltásokkal és a szükséges nyilvántartásokkal is rendelkezniük kell.
A pásztorkutyáknál a parazitamentesítésre is nagyobb hangsúly kerülhet, mivel ezek az állatok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek haszonállatokkal. A fül- és farokkurtítás továbbra is csak szigorú feltételek mellett, sérülések megelőzése érdekében, állatorvosi beavatkozásként végezhető.
Az új szabályok a vészhelyzetek kezelésére is kitérnek
Harapás vagy erős vérzés esetén a seb megtisztítása és a vérzés csillapítása után minél hamarabb állatorvosi segítséget kell kérni.
Hőguta gyanúja esetén az állatot árnyékos helyre kell vinni, majd langyos vízzel fokozatosan hűteni. A megfelelő elsősegély sokat számíthat, súlyos sérülés vagy rosszullét esetén azonban nem helyettesíti az állatorvosi ellátást.
Az új előírások többsége csak 2028. augusztus 31-től lesz alkalmazandó, vagyis a gazdáknak még van idejük felkészülni a változásokra.
Betiltották a 2 méternél hosszabb kutyapórázokat egy francia városban
Egy észak-franciaországi városban betiltották a két méternél hosszabb kutyapórázok használatát, a szabály megszegőit pedig 150 eurós, vagyis 55 ezer forintos bírsággal sújthatják. A kutyapóráz hosszát azért korlátozták, mert korábban egy hosszú pórázon vezetett husky halálosan megtámadott egy csivavát.