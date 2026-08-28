Szigorítják a kutyatartás szabályait, minden gazdát érint a változás

Az Európai Unió új állatjóléti rendelete jelentős változásokat hoz az állattartásban, különösen a kutyák és macskák esetében. A kutyatartás szabályai között több olyan előírás is megjelenik, amely a pásztor- és őrzőkutyák gazdáit is érintheti.

Jelentős változások a kutyatartás szabályaiban - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A legtöbb rendelkezést 2028. augusztus 31-től kell alkalmazni, ezért az állattartóknak érdemes időben felkészülniük.

Az új szabályozás egyik fontos eleme, hogy az állatok természetes mozgását indokolatlanul korlátozó tartási módokat kerülni kell. Ez különösen a pásztor- és őrzőkutyák esetében lehet lényeges, hiszen ezek az állatok a munkájuk miatt sokszor szélsőségesebb körülmények között élnek.

A láncon tartásra is konkrét korlátozás vonatkozik majd

A kutya egy óránál hosszabb ideig nem lehet láncra kötve, néhány kivételtől eltekintve, például indokolt állatorvosi kezelés vagy bizonyos rendezvények esetében – írja a Vaol.

A pásztorkutyáknál arra is figyelni kell, hogy a munkán kívüli időben biztosított legyen számukra a szabad mozgás. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az állat szabadon kóborolhatna: a gazda továbbra is felelős azért, hogy a kutya ne szökhessen el.

A kinti tartás feltételei szintén szigorúbbak lesznek

Az új előírások szerint a szabadban tartott állatok számára megfelelő menedéket kell biztosítani a szélsőséges időjárási körülmények ellen. Nem lehet abból kiindulni, hogy egy vastag bundájú komondor, kuvasz vagy kaukázusi juhászkutya minden időjárást gond nélkül elvisel.

Illusztráció

Fotó: Pixabay

Az állatok ellátására is pontosabb követelmények vonatkoznak

A kutyákat naponta legalább kétszer kell etetni, emellett megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíznek is folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A tartási környezetnek biztonságosnak és rendszeresen tisztítottnak kell lennie.

A kutyák azonosítására és egészségügyi ellátására is figyelniük kell a gazdáknak

Az állatoknak működő, regisztrált mikrochippel, a kötelező oltásokkal és a szükséges nyilvántartásokkal is rendelkezniük kell.

A pásztorkutyáknál a parazitamentesítésre is nagyobb hangsúly kerülhet, mivel ezek az állatok közvetlen kapcsolatba kerülhetnek haszonállatokkal. A fül- és farokkurtítás továbbra is csak szigorú feltételek mellett, sérülések megelőzése érdekében, állatorvosi beavatkozásként végezhető.