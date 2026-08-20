Egyetemisták, figyelem! Így kössetek tudatosan lakásbérleti szerződést

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége nem győzi hangsúlyozni a különböző más szerződéseknél is ennek fontosságát, de a lakásbérleti szerződés megkötésekor különösen, hogy a legfontosabb a szerződés írásba foglalása, a felek jogainak és kötelezettségeinek pontos rögzítése, valamint a bérlemény és a felek adatainak részletes dokumentálása.

Így köss tudatosan lakásbérleti szerződést! / Fotó: Kállai Márton

Mi szerepeljen mindenképpen a lakásbérleti szerződésben?

1. Szerződő felek és jogosultság ellenőrzése: Győződjünk meg róla, hogy a bérbeadó valóban a tulajdonos vagy a bérbeadásra jogosult személy, és kérjük el a tulajdoni lapot vagy megbízást a jogosultság igazolására. Természetesen a bérlő részéről is dokumentálni kell a személyes adatait. Ha több személy költözik be, mindenkinek az adatait érdemes feltüntetni, vagy minimum azt rögzíteni, hogy hány személy jogosult a bérleményben lakni.

2. Írásbeli forma, kiköltözési nyilatkozat: A lakásbérleti szerződést írásban kell megkötni, az ügyvédi közreműködés nem kötelező. Ahhoz, hogy teljes bizonyító erejű magánokirat legyen, két tanú aláírása is szükséges. Egyre több bérbeadó ragaszkodik egy közjegyző előtt aláírt kiköltözési nyilatkozathoz, ez azt jelenti, hogyha megszűnik a szerződés, akkor a bérlőt rögtön végrehajtás útján ki lehet költöztetni a lakásból a közjegyzői irat alapján, nem kell esetlegesen évekig pereskednie a bérbeadónak. Érdemes azt is rögzíteni, hogy kinek kell viselnie ennek a nyilatkozatnak a költségét.

3. A bérlemény pontos azonosítása, átadás-átvételi jegyzőkönyv: A szerződés tartalmazza a lakás címét, alapterületét, szobaszámát, felszereltségét, valamint a hozzá tartozó tároló, garázs vagy parkolóhely pontos megnevezését. A műszaki állapot rövid leírása is fontos. Érdemes fényképfelvételeket is készíteni az állapotról, valamint kipróbálni a műszaki cikkeket, hogy valóban megfelelően működnek-e a bérlemény átvételekor. Ekkor kell rögzíteni a közüzemi mérőórák állását is az átadás-átvételi jegyzőkönyvben, vagy akár magában a szerződésben.

4. Bérleti díj, kaució és fizetési feltételek: Rögzítsük a havi bérleti díjat, a kaució összegét, fizetési módját és határidejét, valamint a kaució visszafizetésének feltételeit, azaz mire tarthatja vissza a bérbeadó ezt az összeget, mennyit vonhat le

belőle. Amennyiben több éves szerződést kötünk, akkor tisztázni kell, hogy a bérleti díj mikor és hogyan változhat.