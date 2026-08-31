Megszólalt a Pontoon: újabb részletek derültek ki a Lánchídnál történt baleset kapcsán

Lapunk is megírta korábban, hogy életveszélyesen megsérült egy 40 év körüli férfi, miután eddig tisztázatlan körülmények között átesett a korláton, majd a rakpart köveire zuhant a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Pontoon közelében. A szórakozóhely illetékesei nemrég megszólaltak az eset kapcsán, és tisztáztak néhány részletet a balesetet illetően.

Reagált a Pontoon a Lánchídnál történt életveszélyes baleset kapcsán / Fotó: volkova natalia / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Reagált a Pontoon a Lánchídnál történt életveszélyes baleset kapcsán

Elsődlegesen szeretnénk kiemelni, hogy az esemény nem a Pontoon szabadtéri vendéglátóegység területén zajlott, hanem attól távolabb, közterületen. A verekedésben érintett társaság tagjai alkalmaztak gázspray-t a konfliktus során, nem kollégáink, és nem a biztonsági szolgálat

– írták a 24.hu megkeresésére a szórakozóhely illetékesei, hozzátéve, a baleset bekövetkezése után haladéktalanul segítséget nyújtottak és részt vettek a helyszín biztosításában. Azt is kiemelték, tudomásuk szerint a kiérkező hatóságok nem hozták összefüggésbe az esetet a Pontoon működésével.

A vendégeink biztonsága kiemelkedően fontos szempont számunkra, ezért az ügy körülményeinek feltárását teljes mértékben támogatjuk, és együttműködünk az illetékes hatóságokkal

- tették hozzá.