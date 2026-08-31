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baleset

Megszólalt a Pontoon: újabb részletek derültek ki a Lánchídnál történt baleset kapcsán

37 perce
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Életveszélyes állapotban került kórházba egy férfi, miután a rakpart kövezetére zuhant a Pontoon közelében. A szórakozóhely nemrég megszólalt a Lánchíd pesti hídfőjénél történt baleset kapcsán: ekkor tisztázták, hogy nem a szabadtéri vendéglátóegység területén történt az életveszélyes sérüléssel végződő baleset.
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balesetrakpartPONTOONsérüléslánchíd

Lapunk is megírta korábban, hogy életveszélyesen megsérült egy 40 év körüli férfi, miután eddig tisztázatlan körülmények között átesett a korláton, majd a rakpart köveire zuhant a Lánchíd pesti hídfőjénél, a Pontoon közelében. A szórakozóhely illetékesei nemrég megszólaltak az eset kapcsán, és tisztáztak néhány részletet a balesetet illetően.

Lánchíd és telihold
Reagált a Pontoon a Lánchídnál történt életveszélyes baleset kapcsán / Fotó: volkova natalia / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Reagált a Pontoon a Lánchídnál történt életveszélyes baleset kapcsán

Elsődlegesen szeretnénk kiemelni, hogy az esemény nem a Pontoon szabadtéri vendéglátóegység területén zajlott, hanem attól távolabb, közterületen. A verekedésben érintett társaság tagjai alkalmaztak gázspray-t a konfliktus során, nem kollégáink, és nem a biztonsági szolgálat

– írták a 24.hu megkeresésére a szórakozóhely illetékesei, hozzátéve, a baleset bekövetkezése után haladéktalanul segítséget nyújtottak és részt vettek a helyszín biztosításában. Azt is kiemelték, tudomásuk szerint a kiérkező hatóságok nem hozták összefüggésbe az esetet a Pontoon működésével.

A vendégeink biztonsága kiemelkedően fontos szempont számunkra, ezért az ügy körülményeinek feltárását teljes mértékben támogatjuk, és együttműködünk az illetékes hatóságokkal

- tették hozzá.

Verekedés előzhette meg a súlyos balesetet

A 444 korábban egy olvasói beszámolóra hivatkozva azt írta, az esést megelőzően verekedés történt, amelyet a biztonsági szolgálat próbált megfékezni, ezt a körülményt a rendőrség azonban egyelőre nem erősítette meg. A történtek pontos tisztázása érdekében nyomozás folyik.

 

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