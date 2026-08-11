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száraz fű

Hatalmas területen kapott lángra a bozótos Borsodban, nagy erőkkel vonultak a helyszínre

3 órája
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Nagy területen, négyszázötven hektáron égett a száraz fű és a bozótos Sajóbábony határában, a lángokat több helyről érkezett tűzoltók fékezték meg.
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száraz fűlángtűzoltók

Négyszázötven hektáron égett a száraz fű és a bozótos Sajóbábony határában, a lángokat több helyről érkezett tűzoltók fékezték meg - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel az MTI-vel. A közlemény szerint a tűz a Sajólászlófalva, Sajószentpéter és Sajóbábony közötti háromszögben keletkezett.

Fű és a bozótos kapott lángra Sajóbábony határában
Fű és a bozótos kapott lángra Sajóbábony határában / Fotó: unsplash.com

A lángokhoz több helyről vonultak ki a tűzoltók

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a miskolci, a kazincbarcikai, a szendrői és a szerencsi hivatásos, valamint a felsőzsolcai önkéntes tűzoltók oltották el a lángokat. A tűzoltók munkáját egy munkagép is segítette.

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