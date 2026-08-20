Látványos képeken az augusztus 20-i légi parádé – galéria

Az augusztus 20-i ünnepi program egyik leglátványosabb eseménye idén is a Duna felett rendezett légi parádé volt. A légi parádé során katonai repülőgépek és helikopterek is feltűntek a főváros felett.

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A nemzeti ünnep reggeli programját a zászlófelvonás és a tisztavatás után katonai és légi parádé követte. A légi parádé során katonai repülőgépek és helikopterek is feltűntek a főváros felett

Fotó: Mediaworks A Magyar Honvédség programjában katonai repülőgépek és helikopterek is szerepeltek, a látványos bemutatót pedig a Duna partjáról lehetett figyelemmel kísérni. Mutatjuk a leglátványosabb pillanatokat képeken:

Galéria: Az augusztus 20-i légiparádé képekben Fotó: Mediaworks 1/12 Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.

Légi parádé, családi rendezvények, közlekedési változások – a nap legfontosabb eseményei percről percre Magyarország ma az államalapítás és Szent István király napját ünnepli. Kövesse velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket élőben az Origón!

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