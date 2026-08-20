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augusztus 20

Látványos képeken az augusztus 20-i légi parádé – galéria

47 perce
Olvasási idő: 2 perc
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Az augusztus 20-i ünnepi program egyik leglátványosabb eseménye idén is a Duna felett rendezett légi parádé volt. A légi parádé során katonai repülőgépek és helikopterek is feltűntek a főváros felett.
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augusztus 20katonai repülőgéplégi parádé

A nemzeti ünnep reggeli programját a zászlófelvonás és a tisztavatás után katonai és légi parádé követte.

Az augusztus 20-i légi parádé
A légi parádé során katonai repülőgépek és helikopterek is feltűntek a főváros felett
Fotó: Mediaworks

A Magyar Honvédség programjában katonai repülőgépek és helikopterek is szerepeltek, a látványos bemutatót pedig a Duna partjáról lehetett figyelemmel kísérni.

Mutatjuk a leglátványosabb pillanatokat képeken:

Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.
Galéria: Az augusztus 20-i légiparádé képekben
Fotó: Mediaworks
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Idén is megrendezésre kwrült a katonai légiparádé a Duna felett. A nagyszabású show-n magyar katonai repülőgépek és helikopterek bravúros bemutatója volt látható.

Légi parádé, családi rendezvények, közlekedési változások  – a nap legfontosabb eseményei percről percre

Magyarország ma az államalapítás és Szent István király napját ünnepli. Kövesse velünk az augusztus 20-i ünnep legfontosabb eseményeit, a programokat, a látványosságokat, a közlekedési változásokat és a legfrissebb fejleményeket élőben az Origón!

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