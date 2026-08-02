Így kereshetünk pénzt régi lemezekkel: kincsek is rejtőzhetnek a gyűjteményünkben

Ne hagyjuk a polcon porosodni a régi lemezeket! Érdemes átnézni a gyűjteményt, hiszen könnyen lehet, hogy van köztük olyan darab, ami kincset ér.

Vagyonokat is érhet egy-egy értékesebb (és persze jó állapotú) lemez

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8+1 tipp, ha eladnánk használt lemezeinket

1. Kérjük értékbecslő segítségét a lemezek eladásához!

Eladás előtt fontos szakember segítségét kérni az értékbecsléshez. Érdeklődjünk lemezboltoknál vagy gyűjtőknél, mert nagyobb mennyiségnél sok helyen segítenek az állapotfelmérésben és az árazásban.

2. Nem minden darab egyforma

A vastagabb, 180 grammos bakelitek gyakran jobb minőségűek és keresettebbek, mint a 120-150 grammos darabok, de az állapot és a ritkaság is fontos tényező. A rock, metál, jazz, blues általában népszerűbb a gyűjtők körében, míg a klasszikus zene, opera iránt kisebb a kereslet.

3. Tartsuk mindig tisztán a lemezeket!

A hanglemezek legnagyobb ellensége a port. A szennyeződéseket szénszálas antisztatikus lemeztisztító kefével távolítsuk el, majd speciális tisztító folyadékkal tisztítsuk meg. Ha a régi, belső papírborító sérült vagy koszos, cseréljük le egy új, antisztatikus tasakra.

4. Készítsünk róluk jó fotókat

Több darab eladása esetén nem szükséges minden darabot külön lefényképezni. Rakjunk ki 10-20 lemezt egymás mellé, amin a borító is látható. A ritkább, értékesebb vagy különlegesebb kiadásokról készítsünk külön képet.

5. Amikor házhoz jön a vásárló

Keressünk gyűjtőket vagy felvásárlókat, akik házhoz jönnek, és személyesen mérik fel a gyűjteményt. Így egyszerűbb az eladás, és nem kell a csomagolással, postázással és szállítási költséggel foglalkoznunk.

6. Csatlakozzunk a gyűjtők csoportjába

Hirdessük meg a lemezeinket magyar és külföldi piactereken, valamint online bakelitgyűjtő csoportokban. Így sokkal több érdeklődőhöz juthatunk el, és a ritkább darabokért akár magasabb árat kaphatunk.

7. Jelöljük meg a leírásban az állapotát

A lemezek állapotát rövid jelölésekkel szokták megadni. A leggyakoribbak: M (újszerű), NM (szinte új), VG (nagyon jó), G (jó) és F (tűrhető). Minél jobb állapotban van, annál többet érhet, ezért eladás előtt mindig nézzük át az állapotát.