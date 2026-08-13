Lerobbant a kisvonat, a sínek között kellett továbbindulniuk az utasoknak

A Blikk beszámolója szerint a több mint 40 éves Bz motorkocsi Pusztabánréve után hibásodott meg. A lerobbant vonat utasai előbb azt vették észre, hogy megszűnt a hűtés, majd a szerelvény fokozatosan lelassult és megállt.

A nyári hőségben lerobbant az öreg motorvonat Mezőtúr és Szarvas között – gyalog folytatták útjukat az utasok (illusztráció) Forrás: Pexels

Lerobbant a motorvonat, sínek között indultak tovább az utasok

A kocsiban elment az áram, a dízelmotor pedig leállt, miközben 20–25 utas várakozott az egyre melegebb utastérben. A jegyvizsgáló és a mozdonyvezető megpróbálta újraindítani a szerelvényt és segítséget kérni, de Mezőtúron nem állt rendelkezésre mentesítő jármű.

A Blikknek nyilatkozó egyik utas szerint végül engedélyt kaptak arra, hogy elhagyják a szerelvényt. Mivel peron nem volt, a magas lépcsőről a vasúti töltés rézsűjére kellett leszállniuk, miközben egymásnak is segítettek a csomagokkal.

Az utasok ezután a sínpárok között indultak el Halászlak irányába. Az út során a Körös-hídon is át kellett kelniük, ahol a szerkezet réseire ügyelve haladtak tovább.

A nagyjából egy kilométeres gyaloglás körülbelül 15 percig tartott. Minden utas épségben eljutott Halászlak megállóhelyéig, ahol rokonok és ismerősök autókkal várták őket. A szokatlan utazás végül jó hangulatban ért véget: az egyik idős utas úgy fogalmazott, éppen az ilyen utak maradnak meg leginkább az ember emlékezetében.