Augusztus 20.: így változik a közlekedés Budapesten

Az augusztus 20-i ünnepi programok miatt több belvárosi területen lezárások fogják nehezíteni a közlekedést. Továbbra is korlátozott a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma.

Lezárások Budapesten augusztus 20-án: ezekre kell figyelni a közlekedésben

Fotó: Kazzazm / Shutterstock

Csütörtök délelőtt a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakasz felett rendezik meg a Magyar Honvédség légi parádéját, ezért a Duna-part közvetlen környezetében is további korlátozások lépnek életbe.

A tűzijáték előtt, 16 órától a közúti és a felszíni közösségi közlekedést is korlátozhatják a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Erzsébet híd–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen.

A Szent Jobb-körmenet miatt 16 és 23 óra között a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Szent István-bazilika környékén is korlátozásokra kell számítani.

A pesti alsó rakpart augusztus 20-án egész nap zárva marad a Margit híd és a Közraktár utca között, 16 órától pedig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakaszt is lezárják. Továbbra is zárva marad a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között.

A Magyar Ízek Utcája miatt a Lánchíd utca és a Várkert rakpart sem használható. A Lánchídon jelenleg csak gyalogosok közlekedhetnek, 19 órától azonban teljes szélességében lezárják.

Este a hidak és a rakpartok is lezárva

A legnagyobb változásokra a tűzijáték idején kell számítani. A Margit hidat 16 órától lezárják a gépjárműforgalom elől, a BKK járatai várhatóan 19 óráig még a villamosvágányokon közlekednek. 19 órától azonban a híd a BKK járatai és a gyalogosok előtt is bezár.

Az Erzsébet hídon 19 órától szintén megszűnik a gépjárműforgalom, ugyanakkor a gyalogosok a járdákon és az útpályán közlekedhetnek. Várhatóan 18 órától a Bem rakpart forgalmát is korlátozzák.

Az ünnepi audiovizuális show és a tűzijáték 21 órakor kezdődik, és várhatóan 21:30-kor ér véget. 22 órakor megismétlik az audiovizuális showt.

A BKK arra kéri az ünnepségekre érkezőket, hogy lehetőség szerint a közösségi közlekedést, elsősorban a metrókat használják. A késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok.