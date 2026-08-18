Augusztus 20.: így változik a közlekedés Budapesten

Az augusztus 20-i ünnepi programok miatt több belvárosi területen lezárások fogják nehezíteni a közlekedést. Továbbra is korlátozott a Lánchíd, az alsó rakpartok, a Budai Vár, a Várkert rakpart és a Műegyetem rakpart forgalma.
Csütörtök délelőtt a Lánchíd és a Margit híd közötti Duna-szakasz felett rendezik meg a Magyar Honvédség légi parádéját, ezért a Duna-part közvetlen környezetében is további korlátozások lépnek életbe.
A tűzijáték előtt, 16 órától a közúti és a felszíni közösségi közlekedést is korlátozhatják a Margit híd–Szent István körút–Bajcsy-Zsilinszky út–Károly körút–Kossuth Lajos utca–Erzsébet híd–Krisztina körút–Vérmező út–Margit körút által határolt területen.
A Szent Jobb-körmenet miatt 16 és 23 óra között a Bajcsy-Zsilinszky út, a József Attila utca és a Szent István-bazilika környékén is korlátozásokra kell számítani.
A pesti alsó rakpart augusztus 20-án egész nap zárva marad a Margit híd és a Közraktár utca között, 16 órától pedig a Dráva utca és a Margit híd közötti szakaszt is lezárják. Továbbra is zárva marad a Műegyetem rakpart és a budai alsó rakpart a Rákóczi híd és a Margit híd között.
A Magyar Ízek Utcája miatt a Lánchíd utca és a Várkert rakpart sem használható. A Lánchídon jelenleg csak gyalogosok közlekedhetnek, 19 órától azonban teljes szélességében lezárják.
Este a hidak és a rakpartok is lezárva
A legnagyobb változásokra a tűzijáték idején kell számítani. A Margit hidat 16 órától lezárják a gépjárműforgalom elől, a BKK járatai várhatóan 19 óráig még a villamosvágányokon közlekednek. 19 órától azonban a híd a BKK járatai és a gyalogosok előtt is bezár.
Az Erzsébet hídon 19 órától szintén megszűnik a gépjárműforgalom, ugyanakkor a gyalogosok a járdákon és az útpályán közlekedhetnek. Várhatóan 18 órától a Bem rakpart forgalmát is korlátozzák.
Az ünnepi audiovizuális show és a tűzijáték 21 órakor kezdődik, és várhatóan 21:30-kor ér véget. 22 órakor megismétlik az audiovizuális showt.
A BKK arra kéri az ünnepségekre érkezőket, hogy lehetőség szerint a közösségi közlekedést, elsősorban a metrókat használják. A késő délutáni és esti időszakban, valamint a tűzijáték után sűrűbben járnak a metrók, a belvárost elérő kötöttpályás járatok és a főbb autóbuszok.
Az M2-es, az M3-as és az M4-es metró augusztus 20-án a megszokottnál tovább, várhatóan hajnali fél 3-ig közlekedik. A 6-os villamos egész éjjel sűrűbben jár, a 26-os autóbusz pedig várhatóan hajnali 2 óráig közlekedik. A belvárosi éjszakai járatok menetrendjét szintén a várható forgalomhoz igazítják.
A napközbeni változások között szerepel, hogy a 2-es, a 2B és a 23-as villamosok csak a déli végállomásaik és a Március 15. tér között járnak. A 16-os autóbusz nem közlekedik, helyette a 16A és a 216-os buszok sűrűbben indulnak. A 15-ös autóbusz rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Kossuth Lajos tér között közlekedik.
A Margit híd lezárásakor a 4-es és a 6-os villamosok is módosított rend szerint járnak. 19 órától a dél-budai végállomások és az Oktogon között közlekednek. A 9-es autóbusz a Flórián tér és a Nyugati pályaudvar között az Árpád hídon és a Váci úton át közlekedik.
Az Erzsébet híd teljes lezárását követően több autóbuszjárat útvonala is megváltozik. Az 5-ös és a 105-ös busz összevont járatként közlekedik a budai oldalon, míg többek között a 7-es, a 7E, a 8E, a 110-es, a 112-es és a 210B is módosított útvonalon jár. A 107-es és a 216-os autóbusz nem közlekedik.
A rendezvények látogatottságától függően további lezárások is életbe léphetnek a Szabadság híd, a Fővám tér, a Március 15. tér és a Szent Gellért rakpart környékén. Ebben az esetben több villamos- és buszjárat útvonala tovább módosulhat.
A BKK szerint az aktuális, valós idejű közlekedési rendről a BKK augusztus 20-i tájékoztató oldalán lehet tájékozódni. Az ünnepi programokra indulóknak érdemes már az utazás megkezdése előtt ellenőrizniük az aktuális járatinformációkat, mert a lezárások a résztvevők számától függően is változhatnak.