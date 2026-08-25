Ekkor derülhet ki biztosan, miért zuhant le a Gripen Szolnokon

Magyar Péter miniszterelnök jelentette be hétfőn délelőtt, hogy lezuhant a Magyar Honvédség Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta még idejében katapultált, mialatt arra is ügyelt, hogy a gép lakott területen kívül zuhanjon le. Egyelőre annyi bizonyos, hogy a gépen egy kiképzési feladatot hajtottak végre, amikor a műszerek hibát jeleztek, illetve, az eddig befutott információk szerint a fedélzeti elektronika „szállt el” a lezuhant Gripenen.

Lezuhant Gripen: hetekig tarthat a vizsgálat / Fotó: FERENC ISZA / AFP

Lezuhant Gripen: hetekig tarthat a vizsgálat

A baleset körülményeit, okait egyelőre vizsgálják: a Népszava által megkérdezettek szerint előreláthatólag hetekre lesz szükség, hogy látni lehessen, hogy mi okozta a katasztrófát. Mint arra Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is utalt, várhatóan a svéd gyártó is bekapcsolódik a vizsgálatba.

Ez egyébként a harmadik eset, hogy baleset történt a magyar légvédelmet ellátó Jas39-es Gripen vadászgépekkel, amelyek világviszonylatban biztonságos gépeknek tekinthetők.

Először 2015 májusában egy csehországi hadgyakorlaton futott túl egy Gripen a leszállópályán, majd teljesen összetört: a két pilótának szerencsére sikerült katapultálnia. Az akkori vizsgálatok szerint vezetői hiba okozta a balesetet. Egy hónappal később, 2015. június 10-én a kecskeméti leszállópályán történt egy másik incidens: ekkor az együléses Jas39 C típusú gép orrhajtóműve ragadt be, ezért a pilóta „hassal” próbálta letenni a gépet, azonban a kifutón a gép instabillá vált, így a pilóta ezúttal is kénytelen volt katapultálni. A pilóta, Kádár Sándor őrnagy akkor a Hazáért emlékjelvényt kapott a hősiességéért.

Mentőhelikopterrel vitték kórházba a lezuhant Gripen pilótáját

A mostani incidens során a pilóta ugyan sikeresen katapultált, a balesetben megsérült, ezért kórházba szállították. A Honvédelmi Minisztérium korábbi tájékoztatása szerint állapota súlyos, de nem életveszélyes. Később újabb információk érkeztek az állapotáról: gerincsérülést szenvedett, amely miatt műtétre van szükség. Az idegsebész szerint a kedden elvégzendő kisebb gerincműtét biztosíthatja legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést. A beavatkozással a katapultálással összefüggő gerincsérülést kezelik.

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