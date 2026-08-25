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pilóta

Megműtötték a lezuhant Gripen pilótáját, kiderült, hogy milyen állapotban van

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Kedvező hírt osztott meg Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter elmondta, sikeres műtéten esett át a lezuhant Gripen vadászgép pilótája, akit a katapultálással összefüggő gerincsérülés miatt kellett megoperálni, a hétfőn délelőtt történt baleset után. A miniszter kiemelte, hogy a pilóta maradéktalanul felépülhet, és már alig várja, hogy ismét repülhessen.
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pilótalezuhantRuszin-Szendi RomuluszGripenműtét

Kedvező híreket kapott a Honvéd Kórház főigazgatójától Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter közlése szerint a hétfőn délelőtt lezuhant Gripen vadászgép pilótája sikeres műtéten esett át kedden, és teljes felépülés várható.

SZOLNOK, HUNGARY - AUGUST 24: The remains of the Hungarian Air Force JAS 39 Gripen fighter jet after it crashed at the military base in Szolnok, Hungary, on Monday, August 24, 2026. The pilot ejected from the aircraft and was taken to hospital for observation; his condition was reported as stable. The crash occurred on military property, and the circumstances are under investigation. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Jó hírek érkeztek a lezuhant Gripen pilótájáról / Fotó: Robert Nemeti / Anadolu / AFP

Jó hírek érkeztek a lezuhant Gripen pilótájáról

Ma délelőtt megműtötték a tegnapi balesetben érintett vadászpilótát! Örömhír, hogy az őrnagy úr teljes felépülése várható. Mit is kívánhatnék neki? Természetesen azt, amit ő is legjobban szeretne, hogy minél előbb újra repülhessen!

- osztotta meg a közösségi oldalán a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz kedd reggel a Retro rádió vendégeként elmondta, Svédországból érkeznek szakemberek, hogy kielemezzék, pontosan mi történt, miután hétfőn délelőtt lezuhant a Magyar Honvédség egyik vadászgépe Szolnok mellett. Egyelőre annyit lehet biztosan tudni, hogy a gép monitora elsötétült, ezért a kísérő pilóta segítette a navigálást. A honvédelmi miniszter kiemelte, a vadászgép pilótája mindent megtett, hogy megmentse a gépet. A jelenlegi információk szerint sikerült is letennie a Gripent „a szolnoki betonra”, és feltehetően már a landolás után csúszott ki a gép, a pilóta pedig a kifutópálya betonjáról katapultált, úgy, hogy közben a saját életét is kockára tette. A miniszter ekkor osztotta meg, hogy ma délelőtt, 11-14 óra között operálják a súlyos sérülést szenvedett pilótát, majd arra kért mindenkit, hogy drukkoljanak érte. Mostanra pedig már azt is tudjuk, a beavatkozás sikeres volt.

A baleset körülményeit, okait egyébként továbbra is vizsgálják: a Népszava által megkérdezettek szerint előreláthatólag hetekre lesz szükség, hogy látni lehessen, mi okozta a katasztrófát.

 

 

Gripen-baleset Szolnokon
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