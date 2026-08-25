Megműtötték a lezuhant Gripen pilótáját, kiderült, hogy milyen állapotban van

Kedvező híreket kapott a Honvéd Kórház főigazgatójától Ruszin-Szendi Romulusz. A honvédelmi miniszter közlése szerint a hétfőn délelőtt lezuhant Gripen vadászgép pilótája sikeres műtéten esett át kedden, és teljes felépülés várható.

Jó hírek érkeztek a lezuhant Gripen pilótájáról / Fotó: Robert Nemeti / Anadolu / AFP

Jó hírek érkeztek a lezuhant Gripen pilótájáról

Ma délelőtt megműtötték a tegnapi balesetben érintett vadászpilótát! Örömhír, hogy az őrnagy úr teljes felépülése várható. Mit is kívánhatnék neki? Természetesen azt, amit ő is legjobban szeretne, hogy minél előbb újra repülhessen!

- osztotta meg a közösségi oldalán a miniszter.

Ruszin-Szendi Romulusz kedd reggel a Retro rádió vendégeként elmondta, Svédországból érkeznek szakemberek, hogy kielemezzék, pontosan mi történt, miután hétfőn délelőtt lezuhant a Magyar Honvédség egyik vadászgépe Szolnok mellett. Egyelőre annyit lehet biztosan tudni, hogy a gép monitora elsötétült, ezért a kísérő pilóta segítette a navigálást. A honvédelmi miniszter kiemelte, a vadászgép pilótája mindent megtett, hogy megmentse a gépet. A jelenlegi információk szerint sikerült is letennie a Gripent „a szolnoki betonra”, és feltehetően már a landolás után csúszott ki a gép, a pilóta pedig a kifutópálya betonjáról katapultált, úgy, hogy közben a saját életét is kockára tette. A miniszter ekkor osztotta meg, hogy ma délelőtt, 11-14 óra között operálják a súlyos sérülést szenvedett pilótát, majd arra kért mindenkit, hogy drukkoljanak érte. Mostanra pedig már azt is tudjuk, a beavatkozás sikeres volt.