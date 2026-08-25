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lezuhant

Ruszin-Szendi Romulusz elárulta: hamarosan műtik a lezuhant Gripen pilótáját

33 perce
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A mai napon műtik a pilótát, akit a baleset után mentőhelikopterrel szállítottak kórházba. A lezuhant Gripen a hírek szerint teljes harci felszerelésben, rakétákkal és lőszerrel, valamint teli plusz-üzemanyagtartállyal csapódott a földbe hétfőn Szolnoknál. Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kedden reggel a Retro rádióban számolt be a legfrissebb fejleményekről.
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lezuhantRuszin-Szendi RomuluszpilótaGripenműtét

A Retro rádió vendége volt kedden reggel Ruszin-Szendi Romulusz: a honvédelmi miniszter ekkor megosztotta a legfrissebb fejleményeket a lezuhant Gripen vadászgéppel kapcsolatban, amely hétfőn délelőtt csapódott a földbe Szolnoknál. Mint kiderült, Svédországból érkeznek szakemberek, hogy kielemezzék, pontosan mi történt, így nincs értelme a felesleges találgatásoknak. Annyi bizonyos, hogy a gép monitora elsötétült, ezért a kísérő pilóta segítette a navigálást.

2026.08.24 Lezuhant gripen Szolnok
Lezuhant Gripen: a mai napon műtik a katapultált pilótát / Fotó: Origo

Lezuhant Gripen: a mai napon műtik a katapultált pilótát

A honvédelmi miniszter kiemelte, a vadászgép pilótája mindent megtett, hogy megmentse a gépet. A jelenlegi információk szerint sikerült is letennie a Gripent „a szolnoki betonra”, és feltehetően már a landolás után csúszott ki a gép, a pilóta pedig a kifutópálya betonjáról katapultált, úgy, hogy közben a saját életét is kockára tette. A sérülései emiatt igen súlyosak:

 Ruszin-Szendi Romulusz elérzékenyülve jelentette be, hogy ma 11–14 óra között drukkoljanak, mert ekkor műtik majd az 51 éves pilótát

 - szemlézte a Blikk.

Megszólalt az idegsebész a lezuhant Gripen pilótájának állapotáról

Magyar Péter miniszterelnök jelentette be hétfőn délelőtt, hogy lezuhant a Magyar Honvédség Gripen vadászgépe Szolnok mellett. A pilóta sikeresen katapultált, azonban a balesetben megsérült, ezért kórházba szállították. Székely György, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház idegsebésze az M1 hétfő esti híradójában beszélt a pilóta állapotáról: ekkor elmondta, hogy a sérült „nagyon jó állapotban” került be az egészségügyi intézménybe. Az idegsebész szerint a pilótán kedden elvégzendő kisebb gerincműtét biztosítja a legnagyobb valószínűséggel a teljes felépülést. A beavatkozásra azért van szükség, hogy kezeljék a katapultálással összefüggő gerincsérülést.

Székely György arra is kitért, hogy a vadászrepülőgépből történő katapultálás önmagában komoly megterhelést jelent a szervezet számára. A kilövés során fellépő rendkívül nagy gyorsulás elsősorban a gerincet terheli meg, ezért a katapultálást követően a pilótáknál gerincsérülés is kialakulhat.

 

Gripen-baleset Szolnokon
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