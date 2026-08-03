Hatalmas dugó alakult ki a Liszt Ferenc repülőtéren – Káoszba fulladt az új fizetési rendszer

A Liszt Ferenc repülőtér új szabályai szerint a taxik augusztus 3-tól naponta csak egyszer hajthatnak át öt percig díjmentesen a reptéri parkolókon. A hajnali torlódásban több jármű a harmincperces időhatárt is átlépte, ezért egyes sofőröknek 6600 forintos kilépési díjat számoltak fel – írja az Index.

Hatalmas torlódás alakult ki a Liszt Ferenc repülőtéren az új fizetési rendszer miatt, egyes taxisok kilépési díja 6600 forintra nőtt (A kép illusztráció)

Káoszt okozott az új fizetési rendszer a Liszt Ferenc repülőtéren

Komoly torlódást okozott hétfőn a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren bevezetett új fizetési rendszer. A taxik augusztus 3-tól naponta már csak egyszer hajthatnak át öt percig ingyenesen a reptéri parkolókon, minden további behajtás után fizetniük kell.

A hajnali fapados járatokhoz sok utas érkezett taxival, ezért hosszú sor alakult ki a kijáratnál. A várakozó járművek nemcsak az ötperces, hanem a harmincperces időhatárt is átlépték, így egyes sofőröknek már 6600 forintos kilépési díjat kellett volna fizetniük. A taxisok hangos dudálással tiltakoztak.

Hatalmas taxisdugó alakult ki

A helyzet dél körül sem rendeződött. Egy beszámoló szerint a sorompó előtt ismét hatalmas dugó alakult ki, ezért tíz perc várakozás után felnyitották a kijáratot, és a járműveket fizetés nélkül engedték távozni.

A taxis szervezetek korábban figyelmeztettek arra, hogy az új szabályozás káoszt okozhat. A Budapest Airport szerint ugyanakkor nem új díjat vezettek be, hanem a budapesti taxik korábbi kedvezményes elbánását szüntették meg.