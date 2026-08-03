Káosz tört ki a Liszt Ferenc repülőtéren az új behajtási díjak miatt: dudakoncerttel tiltakoztak a taxisok – videó

Mint arról az Origo beszámolt, a Liszt Ferenc repülőtér új szabályai szerint a taxik augusztus 3-tól naponta csak egyszer hajthatnak át öt percig díjmentesen a reptéri parkolókon. A hajnali torlódásban több jármű a harmincperces időhatárt is átlépte, ezért egyes sofőröknek 6600 forintos kilépési díjat számoltak fel.

Káosz a Liszt Ferenc repülőtéren: dudakoncerttel tiltakoztak a taxisok az új díjak miatt – videó

Fotó: Ladóczki Balázs

Káosz a Liszt Ferenc repülőtéren: dudakoncerttel tiltakoztak a taxisok az új díjak miatt

Az esettel kapcsolatban pedig futótűzként terjed a közösségi oldalakon egy megdöbbentő videó, amelyhez az alábbi leírást mellékelték:

„Ahogy az már ismert, a mai naptól új behajtási díj van, mindenkinek, beleértve a taxikat, sőt a szerződött partner főtaxit is, fizetni kell a behajtásért napi egy alkalmat leszámítva (de bárhol behajtasz, akár city parking legalul, elmegy az az egy alkalmad). 0-5 perc 800, 5-30 4400, utána már 6600. Itt most nem mennék bele a reptér hazug kommunikációjának fejtegetésébe (nem kell adóznia a taxisnak a 800/4400 után, méltányos a rendszer, meg hasonlók), mindenki tudta nálunk, h nem a 800ra megy rá a reptér, pontosan tudják h normál esetben is nehéz 5 perc alatt végezni. Áfásat kér az utas, gyerekei vannak, sok bőrönd, bármi ilyesmi, akkor az nincs 5 percen belül.

Az érkezésen viszont egyértelműen a főtaxit tolja a rendszer, hisz ők, oda kártyával behajthatnak (2000–3000 forintot fizetnek amúgy onnan utazásonként)

Ahogy az lenni szokott, éjfél körül a beérkező hullámra, valamint 4 körül a fapados kimenő hullámra rengetegen mennek transzferrel, taxival, vagy ismerősök segítségével.

És ahogy az ilyenkor fix, bedugult az egész „karéj”. A reptér természetesen megpróbált mindenkiről 4400at levenni 800 helyett, hisz a dugó miatt túl mentek az 5 percen, majd végül a 30on is (6600), aminek az eredménye a felvételen látható duda koncert lett”.

A taxisok már korábban figyelmeztettek a problémákra

A taxisok már a múlt héten azt kérték az üzemeltetőtől, hogy a mindenki számára elfogadható megoldás megtalálásáig függessze fel az intézkedés bevezetését. A hajnali káosszal kapcsolatban Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) elnöke elmondta, szerinte sokan nem voltak felkészülve arra, hogy a kihajtó sorompóknál csak kártyás fizetésre van lehetőség, voltak időszakok, amikor feltorlódott a kihajtásra várakozó sor.