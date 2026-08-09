Szomjas ló jelent meg az éjjel egy mentőállomáson – fotó

Nem mindennapi látogató érkezett a napokban egyik éjjel a Zsámbéki Mentőállomásra: egy ló jelent meg előttük.

Szomjas lónak vittek vizet a mentők

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Körmendi István és Kathy Márk mentősök teljesítettek éppen szolgálatot, amikor hajnali 3 óra körül egy lovas állt meg az állomásnál, és vizet kért megszomjazott lovának.

Zsámbékon éjjel is akad segítség annak, aki megszomjazik

– írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A mentők természetesen nem hagyták szomjazni az állatot, és egy vödör vízzel gyorsan felfrissítették.

Autómosóban jelent meg egy lóval egy férfi Dunaföldváron

Élőben tett közzé videót egy férfi, ami miatt eljárás indulhat ellene. A döbbenetes képsorokon jól látszik, ahogy a lovat beállítja az autómosó egyik állásába, majd végigfuttatja rajta a teljes mosóprogramot.