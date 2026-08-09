Nagy volt a tét: kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

880 millió forint volt a főnyereményt. Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.
Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Nyerőszámok:
4 (négy)
14 (tizennégy)
16 (tizenhat)
23 (huszonhárom)
29 (huszonkilenc)
37 (harminchét)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 640.895 forint;
4 találatos szelvény 1203 darab, nyereményük egyenként 13.320 forint;
3 találatos szelvény 19.612 darab, nyereményük egyenként 3780 forint.
A következő sorsoláson várható nyereményösszeg egy nyertes esetén már 940 millió forint lesz.
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Szombat este kihúzták az ötös lottó 32. játékhetének nyerőszámait is, a tét pedig nem kevesebb, mint 1,555 milliárd forint. A főnyereményt végül senki sem vitte el, így a következő sorsolás tétje 1,725 milliárd forint lesz. Annak a nyerőszámait és nyereményeit ITT lehet megtekinteni!