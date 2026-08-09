Nagy volt a tét: kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei / Fotó: MediaWorks

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Nyerőszámok:

4 (négy)

14 (tizennégy)

16 (tizenhat)

23 (huszonhárom)

29 (huszonkilenc)

37 (harminchét)

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 640.895 forint;

4 találatos szelvény 1203 darab, nyereményük egyenként 13.320 forint;

3 találatos szelvény 19.612 darab, nyereményük egyenként 3780 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg egy nyertes esetén már 940 millió forint lesz.