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Nagy volt a tét: kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

7 órája
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880 millió forint volt a főnyereményt. Mutatjuk a hatos lottó nyerőszámait és nyereményeit!
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A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

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Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei / Fotó: MediaWorks

Ezek voltak a hatos lottó nyerőszámai és nyereményei

Nyerőszámok:

4 (négy)

14 (tizennégy)

16 (tizenhat)

23 (huszonhárom)

29 (huszonkilenc)

37 (harminchét)

 

Nyeremények:

6 találatos szelvény nem volt;

5 találatos szelvény 25 darab, nyereményük egyenként 640.895 forint;

4 találatos szelvény 1203 darab, nyereményük egyenként 13.320 forint;

3 találatos szelvény 19.612 darab, nyereményük egyenként 3780 forint.

A következő sorsoláson várható nyereményösszeg egy nyertes esetén már 940 millió forint lesz.

Szombat este kihúzták az ötös lottó 32. játékhetének nyerőszámait is, a tét pedig nem kevesebb, mint 1,555 milliárd forint. A főnyereményt végül senki sem vitte el, így a következő sorsolás tétje 1,725 milliárd forint lesz. Annak a nyerőszámait és nyereményeit ITT lehet megtekinteni!

 

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