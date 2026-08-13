Furcsán körözött egy Lufthansa-gép a magyar égbolton, kiderült, mi történt

Többeknek is feltűnt, hogy szokatlan útvonalat járt be egy Lufthansa-gép szerdán. A Budapestről felszálló Airbus A320-as nem külföldi célállomás felé indult, hanem több dunántúli megye felett repült, miközben többször változtatta a magasságát, majd több mint három óra után visszatért Budapestre. A Blikk információi szerint azonban nem történt vészhelyzet, a gép tesztrepülést hajtott végre.

Lufthansa gép áll a repülőtéren.

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Mi történt a Lufthansa gépével?

A Budapestről 6:11-kor felszálló, LH9929 járatszámú repülő Pécs, Komló, Szentlászló és Mecseknádasd térségét is érintette. A repülési adatok szerint a gép többször is változtatott a magasságán. Egy alkalommal közel 12 kilométeres magasságban haladt Pécs felett, később pedig mintegy 8 kilométerre süllyedt.

A szokatlan útvonal és a többszöri magasságváltozás könnyen aggodalmat kelthetett azokban, akik figyelték a gépet. A Blikk szerint azonban a repülés egyáltalán nem jelentett veszélyhelyzetet.

Az ilyen ellenőrző repüléseket általában karbantartás, javítás vagy más műszaki beavatkozás után végzik.

A szakemberek ilyenkor még az utasok szállítása előtt, valódi repülési körülmények között ellenőrzik a repülőgép különböző rendszereit, valamint a sebességet, a magasságváltozásokat és az irányváltásokat.

A Lufthansa gépe végül sikeresen visszatért a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, így a szokatlan repülés mögött nem vészhelyzet, hanem egy tesztrepülés állt.