44 nap után újraindult az M1 Híradója – teljesen megújult a műsor

Ismét elindult a Híradó az M1-en augusztus 20-án. A műsor 44 nappal az előző adás után tért vissza a képernyőre, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó egész napos műsorfolyam részeként.

Ismét elindult a Híradó az M1-en augusztus 20-án

Fotó: Facebook/MTVA

Az első Híradó reggel 6 órakor kezdődött, és az adást Kiss Máté vezette.

A nap folyamán több alkalommal is jelentkezik a hírműsor: délben Mészáros Szimonetta lesz a képernyőn – írja a Médiapiac.

Változások az M1-nél

A magyar közmédia rendszere a 2026. április 12-i választások óta átalakulóban van. Ennek részeként

az M1 hírszolgáltatása július 7-én leállt,

a képernyőn pedig a kora esti órákig a korábbi működés miatt bocsánatkérő üzenet jelent meg. Amikor az adás újraindult, A tanú című filmet sugározták.

Az átalakulás részeként július 26-án az MTVA beolvadt a Duna Médiaszolgáltatóba. A jogutód a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lett. Az új vezetőség a költségek mérséklése mellett több dolgozót is mentesített a munkavégzés alól.

Augusztus elején a hírek szerkesztésére kiválasztott vezetők, Hajdú Gábor és Borsa Miklós kinevezését egy nap után visszavonták.

Az M1 Híradó újraindításáról augusztus 18-án jelent meg a hivatalos bejelentés. Két nappal később, augusztus 20-án reggel valóban újra jelentkezett a Híradó az M1-en, Kiss Máté vezetésével.

Ezekről szólt az első adás

A 44 napos szünetet követő első adás egyik témája Baka András köztársasági elnökké választása volt. A műsorban emellett szó esett az állami ünnepek alkalmából odaítélt kitüntetésekről, valamint az augusztus 20-i ünnepi programokról is.

Az ünnepi eseményeket egész nap közvetíti a közmédia.

A délutáni műsorban Vitray Tamással, Kepes Andrással és Kapu Tiborral is látható lesz beszélgetés.

A Híradó egyik kiemelt témája volt a Tisza-kormány első 100 napja.

Ennek kapcsán a rendeleti kormányzás megszüntetéséről, az elveszettnek hitt uniós pénzek hazahozataláról és a korrupcióellenes intézkedésekről is beszámoltak.

A műsorban arról is beszámoltak, hogyan értékeli az első 100 napot a Fidesz. Meglátásuk szerint Facebook-kormányzás folyik, és kormányzás helyett csak színészkedés és hergelés történik.