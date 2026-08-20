Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Oroszország brutális támadást indított Kijev ellen

Sport

Szoboszlai nagyot nyerhet Szalah távozásával, de három sztár is keresztbe tehet neki

M1 Híradó

44 nap után újraindult az M1 Híradója – teljesen megújult a műsor

17 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Augusztus 20-án, 44 nap után, ismét Híradóval jelentkezett az M1. Az M1 Híradó új műsorát reggel 6 órától láthatták a nézők, az első adást pedig Kiss Máté vezette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M1 Híradómtvaműsor

Ismét elindult a Híradó az M1-en augusztus 20-án. A műsor 44 nappal az előző adás után tért vissza a képernyőre, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó egész napos műsorfolyam részeként.

közmédia, M1 Híradó
Ismét elindult a Híradó az M1-en augusztus 20-án
Fotó: Facebook/MTVA

Az első Híradó reggel 6 órakor kezdődött, és az adást Kiss Máté vezette.

A nap folyamán több alkalommal is jelentkezik a hírműsor: délben Mészáros Szimonetta lesz a képernyőn – írja a Médiapiac.

Változások az M1-nél

A magyar közmédia rendszere a 2026. április 12-i választások óta átalakulóban van. Ennek részeként

az M1 hírszolgáltatása július 7-én leállt,

a képernyőn pedig a kora esti órákig a korábbi működés miatt bocsánatkérő üzenet jelent meg. Amikor az adás újraindult, A tanú című filmet sugározták.

Az átalakulás részeként július 26-án az MTVA beolvadt a Duna Médiaszolgáltatóba. A jogutód a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lett. Az új vezetőség a költségek mérséklése mellett több dolgozót is mentesített a munkavégzés alól.

Augusztus elején a hírek szerkesztésére kiválasztott vezetők, Hajdú Gábor és Borsa Miklós kinevezését egy nap után visszavonták.

Az M1 Híradó újraindításáról augusztus 18-án jelent meg a hivatalos bejelentés. Két nappal később, augusztus 20-án reggel valóban újra jelentkezett a Híradó az M1-en, Kiss Máté vezetésével.

Ezekről szólt az első adás

A 44 napos szünetet követő első adás egyik témája Baka András köztársasági elnökké választása volt. A műsorban emellett szó esett az állami ünnepek alkalmából odaítélt kitüntetésekről, valamint az augusztus 20-i ünnepi programokról is.

Az ünnepi eseményeket egész nap közvetíti a közmédia.

A délutáni műsorban Vitray Tamással, Kepes Andrással és Kapu Tiborral is látható lesz beszélgetés.

A Híradó egyik kiemelt témája volt a Tisza-kormány első 100 napja.

Ennek kapcsán a rendeleti kormányzás megszüntetéséről, az elveszettnek hitt uniós pénzek hazahozataláról és a korrupcióellenes intézkedésekről is beszámoltak.

A műsorban arról is beszámoltak, hogyan értékeli az első 100 napot a Fidesz. Meglátásuk szerint Facebook-kormányzás folyik, és kormányzás helyett csak színészkedés és hergelés történik.

Szó esett arról is, hogy a kormányt Takács Zoltán bírálta, miután nyilvánosságra hozta az Orbán-kormány által támogatott civil szervezetek listáját.

A Híradó további témái között szerepelt a NAV döntése az ukrán aranykonvoj ügyében. A hatóság megszüntette a nyomozást, mivel a szállítmánnyal kapcsolatban mindent rendben találtak.

Az adásban az MTVA és a Balásy Gyula cégeivel történt szerződésbontás, valamint a paksi fenékküszöb építése is téma volt. A gyermekotthonokban történt visszaélésekről szintén beszámoltak.

A hőség és a külpolitika is téma volt

A Híradóban a hőségriasztással és a nyári szezon turizmusra gyakorolt hatásaival is foglalkoztak. A külpolitikai témák között pedig a Hormuzi-szoros, valamint az iráni–amerikai konfliktus is szerepelt.

A megújult Híradó első adása így a hazai közéleti és ünnepi témák mellett nemzetközi ügyekkel is foglalkozott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!