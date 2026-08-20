44 nap után újraindult az M1 Híradója – teljesen megújult a műsor

Ismét elindult a Híradó az M1-en augusztus 20-án. A műsor 44 nappal az előző adás után tért vissza a képernyőre, az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó egész napos műsorfolyam részeként.
Az első Híradó reggel 6 órakor kezdődött, és az adást Kiss Máté vezette.
A nap folyamán több alkalommal is jelentkezik a hírműsor: délben Mészáros Szimonetta lesz a képernyőn – írja a Médiapiac.
Változások az M1-nél
A magyar közmédia rendszere a 2026. április 12-i választások óta átalakulóban van. Ennek részeként
az M1 hírszolgáltatása július 7-én leállt,
a képernyőn pedig a kora esti órákig a korábbi működés miatt bocsánatkérő üzenet jelent meg. Amikor az adás újraindult, A tanú című filmet sugározták.
Az átalakulás részeként július 26-án az MTVA beolvadt a Duna Médiaszolgáltatóba. A jogutód a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. lett. Az új vezetőség a költségek mérséklése mellett több dolgozót is mentesített a munkavégzés alól.
Augusztus elején a hírek szerkesztésére kiválasztott vezetők, Hajdú Gábor és Borsa Miklós kinevezését egy nap után visszavonták.
Az M1 Híradó újraindításáról augusztus 18-án jelent meg a hivatalos bejelentés. Két nappal később, augusztus 20-án reggel valóban újra jelentkezett a Híradó az M1-en, Kiss Máté vezetésével.
Ezekről szólt az első adás
A 44 napos szünetet követő első adás egyik témája Baka András köztársasági elnökké választása volt. A műsorban emellett szó esett az állami ünnepek alkalmából odaítélt kitüntetésekről, valamint az augusztus 20-i ünnepi programokról is.
Az ünnepi eseményeket egész nap közvetíti a közmédia.
A délutáni műsorban Vitray Tamással, Kepes Andrással és Kapu Tiborral is látható lesz beszélgetés.
A Híradó egyik kiemelt témája volt a Tisza-kormány első 100 napja.
Ennek kapcsán a rendeleti kormányzás megszüntetéséről, az elveszettnek hitt uniós pénzek hazahozataláról és a korrupcióellenes intézkedésekről is beszámoltak.
A műsorban arról is beszámoltak, hogyan értékeli az első 100 napot a Fidesz. Meglátásuk szerint Facebook-kormányzás folyik, és kormányzás helyett csak színészkedés és hergelés történik.
Szó esett arról is, hogy a kormányt Takács Zoltán bírálta, miután nyilvánosságra hozta az Orbán-kormány által támogatott civil szervezetek listáját.
A Híradó további témái között szerepelt a NAV döntése az ukrán aranykonvoj ügyében. A hatóság megszüntette a nyomozást, mivel a szállítmánnyal kapcsolatban mindent rendben találtak.
Az adásban az MTVA és a Balásy Gyula cégeivel történt szerződésbontás, valamint a paksi fenékküszöb építése is téma volt. A gyermekotthonokban történt visszaélésekről szintén beszámoltak.
A hőség és a külpolitika is téma volt
A Híradóban a hőségriasztással és a nyári szezon turizmusra gyakorolt hatásaival is foglalkoztak. A külpolitikai témák között pedig a Hormuzi-szoros, valamint az iráni–amerikai konfliktus is szerepelt.
A megújult Híradó első adása így a hazai közéleti és ünnepi témák mellett nemzetközi ügyekkel is foglalkozott.