Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 Híradó augusztus második felében - közölte a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája hétfőn az MTI-vel.

Nagy változások az M1 Híradónál: új főszerkesztő és műsorvezetők érkeznek Fotó: unsplash.com

Nagy változások az M1 Híradónál: új főszerkesztő és műsorvezetők érkeznek

A közleményben kiemelték, a megújuló közmédia küldetése többek között, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők.

Az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós. A naponta több alkalommal élőben jelentkező Híradóban elismert szakemberek és fiatal tehetségek is szerepet kapnak

- jelentették be.

Mint írták, a Híradó szakmai irányításáért felelős Hajdú Gábor a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán diplomázott, majd televízió- és filmproduceri oklevelet szerzett. Pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezt követően a Duna csatornánál járta be a teljes szakmai ranglétrát riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt. Az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában.

Borsa Miklós visszatér az M1 Híradóba, több új műsorvezető is érkezik

A képernyőre csaknem 11 év után visszatérő Borsa Miklós televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttérműsor házigazdája volt, majd az M1 Híradót vezette. A közgazdász és kommunikáció szakos diplomával rendelkező, három nyelven felsőfokon beszélő szakember a Budapest-Bamako rendszeres résztvevője, afrikai útjaiból több dokumentumfilmet is készített

- írták.

Közölték azt is, hogy a stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Korábban rádiós műsorvezetőként a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, hírolvasóként pedig a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál dolgozott. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg.