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M3-as autópálya

Újra járható az M3-as autópálya Mezőkeresztesnél a tragikus buszbaleset után

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Feloldották a pályazárat Mezőkeresztes térségében, ahol korábban egy lengyel turistabusz hajtott árokba. Az M3-as autópályán már két sávon haladhat a forgalom, a leállósávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják.
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M3-as autópályaMezőkeresztesbuszbaleset

Újra járható az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldala Mezőkeresztesnél, miután feloldották a korábbi teljes pályazárat – közölte vasárnap az Útinform.

Az M3-as autópályán árokba hajtott buszon összesen 59-en utaztak Mezőkeresztes Cars are driving on the M3 motorway on March 6, 2025, close to Budapest. While Hungary has a dense railway network, a legacy of the Habsburg Empire, critics say years of underinvestment and neglect have taken their toll as priority was given to expanding the country's motorways. An ongoing road project estimated at about $750 million in southern Hungary is seen as a prime example of wastefulness by critics, with the government claiming it will divert freight traffic towards Hungary, resulting in increased tolls. According to Hungarian state railway MAV, reported delays annually add up to 6,9 years, with some lines facing more frequent delays than others. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Az M3-as autópályán árokba hajtott buszon összesen 59-en utaztak
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A tájékoztatás szerint a forgalom a 139-es jelű Mezőkeresztes csomópontnál már két sávon haladhat. A leállósáv ugyanakkor továbbra is zárva van, mert a helyszínelés még tart.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán korábban egy lengyel rendszámú, zarándokokat szállító turistabusz hajtott árokba.

Az Országos Mentőszolgálat korábbi tájékoztatása szerint a jármű utasai közül 12-en életüket vesztették. Egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el a mentők.

 

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