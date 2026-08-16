Újra járható az M3-as autópálya Mezőkeresztesnél a tragikus buszbaleset után

Feloldották a pályazárat Mezőkeresztes térségében, ahol korábban egy lengyel turistabusz hajtott árokba. Az M3-as autópályán már két sávon haladhat a forgalom, a leállósávot azonban a helyszínelés miatt továbbra is zárva tartják.
Újra járható az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldala Mezőkeresztesnél, miután feloldották a korábbi teljes pályazárat – közölte vasárnap az Útinform.
A tájékoztatás szerint a forgalom a 139-es jelű Mezőkeresztes csomópontnál már két sávon haladhat. A leállósáv ugyanakkor továbbra is zárva van, mert a helyszínelés még tart.
Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán korábban egy lengyel rendszámú, zarándokokat szállító turistabusz hajtott árokba.
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Az Országos Mentőszolgálat korábbi tájékoztatása szerint a jármű utasai közül 12-en életüket vesztették. Egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el a mentők.