Újra járható az M3-as autópálya Mezőkeresztesnél a tragikus buszbaleset után

Újra járható az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldala Mezőkeresztesnél, miután feloldották a korábbi teljes pályazárat – közölte vasárnap az Útinform.

Az M3-as autópályán árokba hajtott buszon összesen 59-en utaztak

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A tájékoztatás szerint a forgalom a 139-es jelű Mezőkeresztes csomópontnál már két sávon haladhat. A leállósáv ugyanakkor továbbra is zárva van, mert a helyszínelés még tart.

Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán korábban egy lengyel rendszámú, zarándokokat szállító turistabusz hajtott árokba.