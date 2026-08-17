"Még el tudtunk menni a busz mellett" - első szemtanúként haladt el az M3-as buszbaleset helyszínén a Cairo együttes

Tragikus baleset történt szombatról vasárnapra virradó éjszaka, amikor egy lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban, egy óra körül letért az útról, majd az árokba borult az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A járművön összesen 59-en, 57 utas és két sofőr tartózkodott. A tragédia 12 ember életét követelte: tizenegyen a helyszínen haltak meg, egy sérült pedig a debreceni klinikára szállítás közben vesztette életét. Skinti Csaba zeneszerző, a Cairo együttes alapítója éppen azon az éjszakán haladt az autópályán a csapatával, amikor szirénázó mentők sora és a leállósávban feltűnő villogók jelezték: valami nagy baj történt.

Tragikus buszbaleset történt az M3-as autópályán / Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Éjszaka volt, és csak annyi volt gyanús, hogy nagyon sok mentő és tűzoltóautó haladt el mellettünk. Akkor érkeztünk meg az M3-asra. Szoktunk látni balesetet, de furcsa volt a rengeteg szirénázó autó. Magára a balesetre nem láttunk rá, csak a buszt láttuk befordulva az árokba, illetve néhány személyt a leállósávban és a kerítésnél. Mi az elsők között lehettünk, mert még el tudtunk menni a busz mellett a gyorsítósávban, hiszen akkor még le sem volt zárva a sztráda. Később, Miskolc felé haladva láttuk, hogy még fél órával utána is folyamatosan jöttek a mentők. Sejteni lehetett, hogy valami nagyon szomorú dolog történt

- mondta el a Blikknek Skinti Csaba, aki a közösségi oldalán egy videót is megosztott a horrorbaleset helyszínről.