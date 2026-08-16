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Magyar Péter: 12 ember meghalt az M3-ason történt buszbalesetben

Magyar Péter

Magyar Péter: 12 ember meghalt az M3-ason történt buszbalesetben

28 perce
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Tizenkét ember életét vesztette, és legalább tízen súlyosan megsérültek az M3-as autópályán történt buszbalesetben – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.
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Magyar PéterM3-as autópályabuszbalesetM3-as

Mint arról az Origo is beszámolt, borzalmas tragédia történt miután vasárnap hajnalban felborult egy autóbusz az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán. A buszbalesetben több ember is életét vesztette.

Magyar Péter: 12 halottja van az M3-as buszbalesetnek
Magyar Péter: 12 halottja van az M3-as buszbalesetnek Fotó: Facebook

Magyar Péter: 12 halottja van az M3-as buszbalesetnek

A tragédia kapcsán most Magyar Péter is megszólalt, a miniszterelnök tájékoztatójából pedig kiderült, hogy hány ember vesztette életét a balesetben. 

12 ember életét vesztette és legalább tizen súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. Őszinte részvétem az áldozatok családjának! Hálás vagyok a mentésben résztvevőknek

- írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. 

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