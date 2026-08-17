M3-as buszbaleset: új hírek érkeztek a Nyíregyházán ápolt sérültekről

Az M3-as buszbaleset után Nyíregyházára szállított lengyel sérültek többsége könnyebb sérüléseket, többek között végtag-, kéz-, láb- és kulcscsonttöréseket, valamint zúzódásokat szenvedett; közülük tizennyolcan jelenleg olyan állapotban vannak, hogy hazaszállíthatók Lengyelországba - közölte hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház kommunikációs vezetője az MTI-vel.

M3-as buszbaleset: néhány sérült már hazaszállítható. Fotó: Heol.hu

Vitkai Éva közölte, két sérült állapota stabil, azonban egyelőre csak fekvő helyzetben szállítható. Egyikük további megfigyelést igénylő koponyaűri sérülést, másikuk ágyéki csigolya nyúlványtörését szenvedte. Hazaszállításuk módjáról és időpontjáról a magyar és lengyel szakemberek jelenleg is egyeztetnek.

Hozzátette:

egy további, könnyebb sérülést szenvedett beteget még vasárnap Miskolcra szállítottak.

A közlemény szerint hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetése is felkereste a Nyíregyházán ápolt lengyel betegeket, Dr. Ajzner Éva főigazgató, Francz Monika orvosigazgató és Nagy Géza ápolási igazgató személyesen találkozott a sérültekkel és hozzátartozóikkal.

M3-as buszbaleset: így dől el, ki hazaszállítható

A kórház vezetői hétfőn a Nyíregyházára érkezett lengyel delegációval is egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Wojciech Zajączkowski lengyel külügyminiszter-helyettes mellett a lengyel konzuli szolgálat képviselője és a Lengyelországból érkezett orvosok. A magyar és lengyel szakemberek betegenként tekintették át, hogy kinek az állapota teszi már lehetővé a hazautazást, és kinél szükséges még további kórházi megfigyelés, illetve speciális betegszállítás - írja az MTI.

Két sérült életveszélyes állapotban

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a Miskolcra szállított kilenc sérült közül kettőt súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán.

Az Origo arról is beszámolt, hogy két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására.