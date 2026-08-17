Buszbaleset az M3-ason: újabb megrázó részletek érkeztek a sérültekről

Vasárnap hajnalban tragikus buszbaleset történt az M3-as autópályán Mezőkeresztes közelében: egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A buszon 59-en utaztak, a tragédiában 12 ember életét vesztette, több tucatnyian megsérültek.
A baleset a Nyíregyháza felé vezető oldalon, a 139-es kilométerszelvény térségében történt. A jármű letért az útról, az árokba hajtott, majd felborult. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentők és a tűzoltók, a műszaki mentés órákon keresztül tartott.
A katasztrófavédelem első tájékoztatása szerint a tűzoltók már a hajnali órákban több mint harminc embert kimentettek a buszból, miközben több utas a jármű alá szorult. A 24 tonnás busz megemeléséhez civil darukat is a helyszínre hívtak, a mentésben pedig csörlőkkel is próbálták megemelni a jármű hátsó részét.
Az Országos Mentőszolgálat tömeges baleseti protokoll alapján számos mentőegységet riasztott. A sérülteket az egri, debreceni, nyíregyházi és miskolci kórházakba szállították.
Több sérültet még kórházban ápolnak
A buszbaleset után a kórházak folyamatosan tájékoztatást adtak a lengyel sérültek állapotáról. Nyíregyházán 18 beteg állapota már lehetővé teszi, hogy hazaszállítsák őket Lengyelországba. Többségük könnyebb sérüléseket, például végtag-, kéz-, láb- és kulcscsonttörést, illetve zúzódásokat szenvedett.
Két beteg állapota stabil, azonban egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Egyiküknél koponyaűri sérülést, másikuknál ágyéki csigolya nyúlványtörését állapították meg. A hazaszállításuk módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek.
Miskolcra kilenc sérültet vittek. Közülük két embert súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek az intenzív osztályon. Egyiküket hétfőn is műtötték, míg a másik sérült esetében szintén műtéti beavatkozásra van szükség. További öt sérült a traumatológiai osztályon fekszik, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon figyelnek meg.
A miskolci kórházban már 17 hozzátartozó is megjelent. A családtagok számára lengyel tolmácsot és szállást is biztosítottak, miközben az orvosok tájékoztatást adtak hozzátartozóik állapotáról. Lengyel orvoscsoport érkezését is várták a kórházba.
Debrecenbe hat sérültet szállítottak. Mindannyian töréses sérüléseket szenvedtek. Egy combcsonttörést szenvedett fiatal férfit már vasárnap megműtöttek, és várhatóan néhány napon belül elhagyhatja a kórházat. Egy másik sérültet gerinccsigolya-törés miatt operáltak, míg két, könnyebb sérülésekkel kezelt beteget hazaengedtek.
A Debrecenbe szállított hat beteg egyike kritikus állapotban volt. A legidősebb sérült életét a mentők megpróbálták megmenteni, azonban az újraélesztési kísérletek ellenére a mentőben meghalt.
A sérültek ellátásában több magyar kórház is részt vett, miközben két varsói és több dél-lengyelországi intézmény is jelezte, hogy készen áll a betegek fogadására.
Őrizetbe vették a busz sofőrjét
A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról pedig a napokban dönthet a bíróság.
A rendőrség elsődleges adatai alapján felmerült, hogy a sofőr elaludhatott vezetés közben. A baleset pontos körülményeit a hatóság tovább vizsgálja.
A tragédia idején a buszon összesen 59 ember – 57 utas és két sofőr – tartózkodott. A 12 halálos áldozat közül 11-en a helyszínen vesztették életüket, egy utas pedig a kórházba szállítás után halt meg.
A történtek miatt az M3-as érintett szakaszát hosszabb időre lezárták a helyszínelés és a műszaki mentés idejére. A forgalmat Mezőkeresztesnél terelték el, az autósok Emődnél térhettek vissza az autópályára.
A lengyel hatóságok és a magyar szervek folyamatos kapcsolatban vannak egymással annak érdekében, hogy a sérültek hazaszállítását és a hozzátartozók támogatását megszervezzék.
Huszonkét sérültet szállítanak haza Lengyelországba
Hétfő éjszaka 22 sérültet szállítanak vissza Lengyelországba a vasárnapi M3-as buszbaleset után.
A sérülteket egy speciális állami repülővel viszik Debrecenből Rzeszówba – közölte Katarzyna Kacperczyk lengyel egészségügyi miniszterhelyettes Miskolcon.
A döntést a magyar orvosokkal egyeztetve hozták meg. 18 beteg továbbra is Magyarországon marad, öt sérült pedig már elhagyta az országot. Két beteg hazaszállításáról még egyeztetnek a szakemberek.