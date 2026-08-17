Buszbaleset az M3-ason: újabb megrázó részletek érkeztek a sérültekről

Vasárnap hajnalban tragikus buszbaleset történt az M3-as autópályán Mezőkeresztes közelében: egy lengyel zarándokokat szállító turistabusz az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A buszon 59-en utaztak, a tragédiában 12 ember életét vesztette, több tucatnyian megsérültek.

Buszbaleset az M3-ason: 12-en meghaltak, újabb megrázó részletek érkeztek

Fotó: Heol.hu

A baleset a Nyíregyháza felé vezető oldalon, a 139-es kilométerszelvény térségében történt. A jármű letért az útról, az árokba hajtott, majd felborult. A helyszínre nagy erőkkel érkeztek a mentők és a tűzoltók, a műszaki mentés órákon keresztül tartott.

A katasztrófavédelem első tájékoztatása szerint a tűzoltók már a hajnali órákban több mint harminc embert kimentettek a buszból, miközben több utas a jármű alá szorult. A 24 tonnás busz megemeléséhez civil darukat is a helyszínre hívtak, a mentésben pedig csörlőkkel is próbálták megemelni a jármű hátsó részét.

Az Országos Mentőszolgálat tömeges baleseti protokoll alapján számos mentőegységet riasztott. A sérülteket az egri, debreceni, nyíregyházi és miskolci kórházakba szállították.

Több sérültet még kórházban ápolnak

A buszbaleset után a kórházak folyamatosan tájékoztatást adtak a lengyel sérültek állapotáról. Nyíregyházán 18 beteg állapota már lehetővé teszi, hogy hazaszállítsák őket Lengyelországba. Többségük könnyebb sérüléseket, például végtag-, kéz-, láb- és kulcscsonttörést, illetve zúzódásokat szenvedett.

Két beteg állapota stabil, azonban egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Egyiküknél koponyaűri sérülést, másikuknál ágyéki csigolya nyúlványtörését állapították meg. A hazaszállításuk módjáról és időpontjáról magyar és lengyel szakemberek egyeztetnek.

Miskolcra kilenc sérültet vittek. Közülük két embert súlyos, életveszélyes, de stabil állapotban kezelnek az intenzív osztályon. Egyiküket hétfőn is műtötték, míg a másik sérült esetében szintén műtéti beavatkozásra van szükség. További öt sérült a traumatológiai osztályon fekszik, egy gerincsérültet pedig az idegsebészeti osztályon figyelnek meg.

A miskolci kórházban már 17 hozzátartozó is megjelent. A családtagok számára lengyel tolmácsot és szállást is biztosítottak, miközben az orvosok tájékoztatást adtak hozzátartozóik állapotáról. Lengyel orvoscsoport érkezését is várták a kórházba.