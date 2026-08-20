Üzent az áldozatok családtagjainak az M3-as buszbaleset sofőrje

Együttérzését fejezi ki az M3-as autópályán balesetet szenvedett lengyel turistabusz sofőrje az érintetteknek és hozzátartozóiknak - tájékoztatta a sofőr ügyvédje az MTI-t csütörtök este, rámutatva ugyanakkor arra, hogy az eset körülményei jelenleg is tisztázás alatt állnak.

Tizenkét ember halt meg az M3-ason történt buszbalesetben / Fotó: Heol.hu

Gerván Dániel azt írta, a sofőr tudatában van annak, hogy a veszteséget és a hozzátartozók fájdalmát semmilyen szó nem enyhítheti, emellett tisztában van a baleset következményeivel és azok súlyával is.

Hozzátette, a busz vezetőjét rendkívül megviselték a történtek, amelyek feldolgozásában szakemberek nyújtanak neki segítséget.

Az ügyvéd kiemelte, az eljárás nagyon korai szakaszban van, így a nyomozás érdekeire figyelemmel nem osztanak meg további részleteket az ügyről, de tisztában vannak azzal, hogy az jelentős közérdeklődésre tart számot. A család további információkat a jövőben a jogi képviselőjükön keresztül oszt meg a nyilvánossággal.

Szörnyű buszbaleset történt az M3-ason

A lengyel zarándokokat szállító busz augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. Az oldalára borult járművön 59-en voltak, közülük 12-en meghaltak, többen súlyosan megsérültek. A sérülteket a miskolci, a debreceni, a nyíregyházi és az egri kórházba szállították.

A sofőr ellen halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indult eljárás, a bíróság kedden döntött a letartóztatásáról.