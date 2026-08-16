„Sikítoztak és segítségért kiabáltak” – puszta kézzel kaparta ki magát a roncsokból az M3-as busztragédia egyik túlélője – videó

Az M3-as buszbaleset egyik túlélője az RTL Híradónak idézte fel a tragédiát követő döbbenetes perceket. Beszámolója szerint az ütközés erejétől ülések szakadtak ki a helyükről, miközben a roncsok között rekedt utasok „sikítoztak és segítségért kiabáltak”.

M3-as buszbaleset: megszólalt egy túlélő, húgát is kimentette a roncsok közül Fotó: boon.hu

M3-as buszbaleset: megszólalt egy túlélő, húgát is kimentette a roncsok közül

A sérült nő puszta kézzel kaparta ki magát a roncsok közül, majd húgának és egy férfinak is segített a menekülésben.Miután mindketten biztonságba kerültek, összeesett. A túlélőt borda- és gerincsérülésekkel szállították az egri kórházba.

Négy város kórházaiban ápolják a sérülteket

A lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban, egy óra körül tért le az útról, majd borult az árokba az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A járművön összesen 59-en, 57 utas és két sofőr tartózkodott. A tragédia 12 ember életét követelte: tizenegyen a helyszínen haltak meg, egy sérült pedig a debreceni klinikára szállítás közben vesztette életét.

Az RTL Híradó információi szerint a halálos áldozatok közül a legfiatalabb mindössze 17 éves volt.