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M3-as

„Sikítoztak és segítségért kiabáltak” – puszta kézzel kaparta ki magát a roncsokból az M3-as busztragédia egyik túlélője – videó

5 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Az M3-as autópályán történt buszbaleset egyik túlélője felidézte a tragédia pillanatait. A borda- és gerincsérülésekkel kórházban ápolt nő éppen telefonált, amikor a lengyel zarándokokat szállító busz lesodródott az útról, majd felborult. A balesetben beütötte a fejét, de végig eszméleténél maradt. Sikerült segítség nélkül kijutnia a jármű roncsai közül, ezt követően pedig húgának és egy másik utasnak is segített kijutni.
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M3-astúlélőM3-as autópályabuszbaleset

Az M3-as buszbaleset egyik túlélője az RTL Híradónak idézte fel a tragédiát követő döbbenetes perceket. Beszámolója szerint az ütközés erejétől ülések szakadtak ki a helyükről, miközben a roncsok között rekedt utasok „sikítoztak és segítségért kiabáltak”.

M3-as buszbaleset: megszólalt egy túlélő, húgát is kimentette a roncsok közül
M3-as buszbaleset: megszólalt egy túlélő, húgát is kimentette a roncsok közül  Fotó: boon.hu

M3-as buszbaleset: megszólalt egy túlélő, húgát is kimentette a roncsok közül

A sérült nő puszta kézzel kaparta ki magát a roncsok közül, majd húgának és egy férfinak is segített a menekülésben.Miután mindketten biztonságba kerültek, összeesett. A túlélőt borda- és gerincsérülésekkel szállították az egri kórházba.

Négy város kórházaiban ápolják a sérülteket

A lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban, egy óra körül tért le az útról, majd borult az árokba az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A járművön összesen 59-en, 57 utas és két sofőr tartózkodott. A tragédia 12 ember életét követelte: tizenegyen a helyszínen haltak meg, egy sérült pedig a debreceni klinikára szállítás közben vesztette életét. 

Az RTL Híradó információi szerint a halálos áldozatok közül a legfiatalabb mindössze 17 éves volt.

 

Buszbaleset az M3-ason
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