Új részleteket közölt Orbán Anita az M3-as tragédiáról: tíz sérült állapota kritikus

Egyre több információ lát napvilágot a vasárnap hajnali tragikus buszbalesetről, amely az M3-as autópályán történt. Magyar Péter nemrég arról számolt be a közösségi oldalán, hogy a lengyes tursitabuszon lévők közül 12-en meghaltak, most pedig Orbán Anita szólalt meg a borzalmas történtekről.

Orbán Anita az M3-as buszbalesetről: 12 halott, tíz sérült állapota kritikus Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Orbán Anita az M3-as buszbalesetről: 12 halott, tíz sérült állapota kritikus

Tragikus lengyel buszbaleset történt hajnalban az M3-as autópályán. A Vásárosnamény felé tartó autóbusz az M3-as 139-es kilométerénél letért az útról és az árokba hajtott, majd az oldalára borult. A járművön 59-en utaztak

- kezdte Facebook-oldalán megosztott bejegyzését, melyben azt is elmondta, hogy a lengyel nagykövetség a balesetről azonnal értesítést kapott, folyamatos kapcsolatban áll a miskolci rendőrséggel. Mint írta, már az éjszaka folyamán tájékoztatták a lengyel külügyminisztériumot is. Lengyelországból már egy mentesítőbusz is elindult az érintettekért.

A jelenlegi információk szerint 12 ember életét vesztette, további 10 sérült állapota kritikus. A sérülteket Miskolcon, Egerben, Debrecenben és Nyíregyházán ápolják. A magyar hatóságok végzik a mentéssel és az ellátással kapcsolatos feladataikat, a lengyel nagykövetség pedig folyamatosan intézi az érintett állampolgárok ügyeit

- fogalmazott.

A Miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter úgy zárta posztját: