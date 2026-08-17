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baleset

Buszbaleset az M3-ason: új hírek érkeztek a sérültekről

1 órája
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A hétfői sajtóértekezletén tett bejelentést Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője. Ekkor elhangzott, hogy két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház is készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására. A balesetben - amihez a hírek szerint az vezetett, hogy a sofőr elaludt a volánnál -, többen életüket vesztették.
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Két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására - közölte hétfői sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője.

Készen állnak a lengyel kórházak az M3-ason történt balesetben megsérültek fogadására / Fotó: Tóth Balázs / Heol.hu

Készen állnak a lengyel kórházak az M3-ason történt balesetben megsérültek fogadására 

A lengyel légi mentőszolgálat készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni

 - mondta el a kárpátaljai vajda.

Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell ápolni, a lengyel állami Stratégiai Tartalékok Ügynöksége (RARS) beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket

 - jelentette be Kubas-Hul.

A baleset miatt Magyarországra indult mások mellett hat lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport is, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet.

Korábbi hivatalos közlések szerint vasárnap este Magyarországra egy kormányrepülőgéppel indult Katarzyna Kacperczyk lengyel egészségügyiminiszter-helyettes, Wojciech Zajaczkowski lengyel külügyminiszter-helyettes és több varsói diplomata, valamint hat orvos.

A sérültek esetleges hazaszállítása miatt készenlétbe helyezték a Krakkóban állomásozó, CASA típusú katonai repülőgépet, a légi mentőszolgálat két gépét, valamint mentőautókat is.

A tragédia miatt hétfő délben a Rzeszów városában működő kárpátaljai vajdasági hivatalban egyperces néma csenddel emlékeznek a baleset áldozataira. A hivatal épületein a zászlókat félárbocra engedték. A vajdaságbeli településeken felfüggesztették a tervezett kulturális rendezvényeket és ünnepségeket.

Halálos buszbaleset történt az M3-ason

Tragikus baleset történt szombatról vasárnapra virradó éjszaka, amikor egy lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban, egy óra körül letért az útról, majd az árokba borult az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A járművön összesen 59-en, 57 utas és két sofőr tartózkodott. A tragédia 12 ember életét követelte: tizenegyen a helyszínen haltak meg, egy sérült pedig a debreceni klinikára szállítás közben vesztette életét. Úgy tudni, a balesetet az okozta, hogy a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, és akit a rendőrség őrizetbe vett. 

Buszbaleset az M3-ason
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