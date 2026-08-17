Buszbaleset az M3-ason: új hírek érkeztek a sérültekről

Két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására - közölte hétfői sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője.
Készen állnak a lengyel kórházak az M3-ason történt balesetben megsérültek fogadására
A lengyel légi mentőszolgálat készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni
- mondta el a kárpátaljai vajda.
Amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell ápolni, a lengyel állami Stratégiai Tartalékok Ügynöksége (RARS) beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket
- jelentette be Kubas-Hul.
A baleset miatt Magyarországra indult mások mellett hat lengyel rendőr is, valamint egy ügyészi csoport is, ők a lengyel fél részéről a helyszínen vizsgálják az ügyet.
Korábbi hivatalos közlések szerint vasárnap este Magyarországra egy kormányrepülőgéppel indult Katarzyna Kacperczyk lengyel egészségügyiminiszter-helyettes, Wojciech Zajaczkowski lengyel külügyminiszter-helyettes és több varsói diplomata, valamint hat orvos.
A sérültek esetleges hazaszállítása miatt készenlétbe helyezték a Krakkóban állomásozó, CASA típusú katonai repülőgépet, a légi mentőszolgálat két gépét, valamint mentőautókat is.
A tragédia miatt hétfő délben a Rzeszów városában működő kárpátaljai vajdasági hivatalban egyperces néma csenddel emlékeznek a baleset áldozataira. A hivatal épületein a zászlókat félárbocra engedték. A vajdaságbeli településeken felfüggesztették a tervezett kulturális rendezvényeket és ünnepségeket.
Halálos buszbaleset történt az M3-ason
Tragikus baleset történt szombatról vasárnapra virradó éjszaka, amikor egy lengyel zarándokokat szállító autóbusz vasárnap hajnalban, egy óra körül letért az útról, majd az árokba borult az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. A járművön összesen 59-en, 57 utas és két sofőr tartózkodott. A tragédia 12 ember életét követelte: tizenegyen a helyszínen haltak meg, egy sérült pedig a debreceni klinikára szállítás közben vesztette életét. Úgy tudni, a balesetet az okozta, hogy a sofőr feltehetően elaludt a volánnál, és akit a rendőrség őrizetbe vett.