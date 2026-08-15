Megrázó videó: lángoló erdőn át menekült egy magyar család Horvátországban

Megrázó felvételeket mutatott be az RTL Híradó egy magyar család meneküléséről a horvátországi erdőtűzben, Omis közelében. Az autó fedélzeti kamerája azt rögzítette, ahogy a lángok szinte körülölelik a kocsikat, miközben a család Lokva Rogoznicát sem tudta elhagyni. Autójuk kigyulladt, ezért a hároméves gyermekükkel együtt a tengerhez menekültek, a járművet pedig hátrahagyták. Az apa szerint „halálközeli élmény” volt számukra.

Lángok között rekedt egy magyar család Horvátországban, Omiš közelében. Az autójuk kigyulladt, ezért a hároméves gyermekükkel együtt a tengerhez menekültek.

Fotó: MIROSLAV LELAS / AFP

A lángok között rekedtek

A család éppen csak megérkezett Horvátországba, amikor csütörtök este az erdőtűz már a szállásuk környékét is elérte. Összepakoltak, és megpróbálták elhagyni Lokva Rogoznicát, ám hamarosan egy olyan útszakaszra értek, ahol a lángok szinte körülölelték az autókat.

A magyar férfi az RTL Híradónak azt mondta, egyáltalán nem számítottak arra, hogy ilyen helyzetbe kerülnek.

Halálközeli élmény volt, ezért nem számítottunk erre, hogy ez fog történni. Arra nem lehetett felkészülni, hogy megérkezzünk egy olyan útszakaszra, ahol előttünk nem mennek az autósok, és jobbról-balról lángok csaptak fel.

A helyzet pillanatok alatt életveszélyessé vált. Tolatni már szinte nem lehetett, miközben a tűz egyre közelebb került a kocsihoz.

Elkezdett égetni az autónak az oldala is és az üveg, és felettünk is berepedt a tetőablak

– idézte fel a férfi.

A tengerhez menekültek a lángok elől

A család végül úgy döntött, hogy hátrahagyja az autót, és a tenger felé menekül. A parton azonban a sűrű füst miatt továbbra is nehéz volt levegőt venni.

Egy motorcsónakos sietett a segítségükre, és a parttól mintegy 30–40 méterre vitte őket. Ott valamivel tisztább levegőhöz jutottak, de csaknem egy órán át a vízen maradtak.

„Mártottuk a tengerbe a pólót” – mesélte a magyar turista.

A családdal volt a hároméves gyermekük és a férfi édesanyja is.

A nedves pólót a gyermek orrához tartották, hogy valamelyest megkönnyítsék számára a levegővételt.

A család végül épségben megmenekült, az autót azonban hátra kellett hagyniuk.

A jármű oldala megégett, a szélvédő és a tetőablak pedig megrepedt.

Az első napjukon menekülniük kellett

A családnak ez volt az első napja Horvátországban, a történtek után azonban nem maradtak tovább, inkább hazautaztak. A környéket hatalmas füstfelhő borította, a hegyoldal több helyen kiégett, és több épület tetőszerkezete is lángra kapott.