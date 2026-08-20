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Augusztus 20. – Leopardokkal és PzH 2000-esekkel várja a látogatókat a Magyar Honvédség a Városligetben

34 perce
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Tankok, önjáró lövegek, légvédelmi rendszerek és különleges katonai felszerelések is testközelből láthatók az augusztus 20-ai ünnep alkalmából Budapesten. A Magyar Honvédség haditechnikai bemutatója a Városligetben várja az érdeklődőket, akik a modern magyar haderő számos különleges eszközével is megismerkedhetnek.
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leopard 2a7huaugusztus 20.városligethonvédség

A Magyar Honvédség csütörtökön és pénteken is különleges programokkal várja az érdeklődőket a Városligetben. A Kós Károly sétányon a látogatók a magyar haderő legmodernebb haditechnikai eszközei közül is számosat megtekinthetnek.

Magyar Honvédség – Leopardok és PzH 2000-esek érkeznek a Városligetbe
Magyar Honvédség – Leopardok és PzH 2000-esek érkeznek a Városligetbe
Fotó: honvedelem.hu

A bemutató egyik leglátványosabb része várhatóan a nehéz haditechnikai eszközök kiállítása lesz. A helyszínen látható lesz a PzH 2000 önjáró löveg, a Leopard 2A7HU harckocsi, valamint a Lynx KF41 gyalogsági harcjármű is.

A látogatók emellett megismerkedhetnek a Gidrán többcélú páncélozott járművel, a 120 milliméteres aknavetővel, a HMMWV katonai terepjáróval, valamint a Polaris MZR4 és Sportsman XP járművekkel is. A kiállított eszközök között szerepel az MB Unimog 4000/U4000 terepjáró teherautó is.

A légvédelemtől a katonai robotokig

A haditechnikai bemutatón a légvédelmi rendszerek is fontos szerepet kapnak. Bemutatkozik többek között a NASAMS és a MISTRAL ATLAS légvédelmi rendszer, valamint a SKYLARK 1-LEX és az MH Havaria is.

A látogatók megtekinthetik a RAT-31 DL radar makettjét, valamint az ELM-2084 ELTA-M MMR radart és annak makettjét is.

A Magyar Honvédség a katonai felszerelések széles választékát is bemutatja. A helyszínen többek között digitális katona felszerelést, bombaruhát, vegyivédelmi öltözetet, hajózó- és díszelgő ruházatot, valamint mesterlövész álcaruhát is láthatnak az érdeklődők.

Lesz búvárfelszerelés és fémdetektor-bemutató is, de a programok között hajózástörténeti kiállítás és interaktív mobil aknakutató terepasztal is szerepel.

VR-szimulátor, drónpálya és katonai közelharc is lesz

Az interaktív programok sem maradnak el. A Városligetben laser tag pálya, lézerfegyveres céllövészet, airsoft fegyverek és lőszimulátor is várja az érdeklődőket.

A látogatók kipróbálhatják a mobil akadálypályát és a VR-szimulátort, valamint a drónok világába is betekintést nyerhetnek egy különleges akadálypályán keresztül. Bemutatják a Magyar Honvédség tűzszerész robotját is.

A program része lesz a SERE- és a C-IED-képességek bemutatása is. A SERE elnevezés a túléléssel, az ellenség elkerülésével, az ellenállással és a kimenekítéssel kapcsolatos katonai felkészítésre utal, míg a C-IED a rögtönzött robbanószerkezetek elleni tevékenységeket jelenti.

Mindkét napon tűzszerész kutyás bemutatót és katonai közelharcbemutatót is tartanak, emellett fellép a Miskolci Tábori Tartalékos Fúvószenekar. Augusztus 20-án a díszelgő csoport előadását is megtekinthetik az érdeklődők.

A Magyar Honvédség toborzó- és pályaorientációs ponttal is jelen lesz a Városligetben, így azok is tájékozódhatnak a katonai pályáról, akik a jövőben szeretnének csatlakozni a haderőhöz.

 

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