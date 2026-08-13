Kiderült, mikor és hol lehet megkóstolni Magyarország tortáját

Novotny Antal, a Magyar Ízek Utcájának főszervezője és gasztronómiai tanácsadója elmondta: idén 16. alkalommal nyitja meg kapuit a fesztivál, amely a magyarországi és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be.

Ország tortája 2026: Bíborfehér – A Magyar Ízek Utcáján kóstolhatja meg először a közönség

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

Az idei program középpontjában a pergelt hús, a gulyásos hús, valamint a "magyar stew", vagyis a magyaros egytálételek főzési kultúrája áll – írja az MTI.

A fesztivál kínálatában szerepel kakastöke-, karcagi birka-, bivaly- és kacsapörkölt, eredeti sokac cserepes bab, valamint a zsidó konyha több ínyencsége is. A kínálatot Csehországból érkező sörkülönlegességek és a hagyományos cseh gulyás is gazdagítják.

A csütörtöki eseményen adták át a Szent István-napi kenyér, a Magyarország tortája és a Magyarország cukormentes tortája verseny díjait.

Szent István-napi kenyér

Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a 15. alkalommal megrendezett Szent István-napi kenyér versenyre 26 pékség 80 kenyérrel nevezett.

A Szent István-napi kenyér kategóriában

az első díjat a HEL Pékség Kft. (SZÁSZ Pékség) kapta Pilisi Pityókás kenyeréért,

a második a Kápolnai Pékmester Kft. Árpádházi kenyere,

a harmadik a Krupp és Társai Kft. Józsi kedvence lett.

Az Innovatív kenyér kategóriában

a Sütőmix Kft. - Kossuth 1 Pékség kapta az első díjat Magvető kenyeréért,

a második az Ildikó Cukrászda Kft. Spenótos-fokhagymás kenyere,

a harmadik a Varga Pékség 95 Kft. Toszkán kovászos veknije lett.

A Leveles sétáló sütemény kategóriában

a Pedró Pékség Kft. Citrom Virág fantázianevű termékéért adták át az első díjat,

a második a Lipóti Pékség Kft. Borongós szilvás rongyos kiflije,

a harmadik a Sütőmix Kft. Ősz kincse lett.

Magyarország tortája

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke kiemelte, hogy a 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre, amelynek tematikája a rögös túró és a tejföl volt, idén 60 nevezés érkezett.

Az első díjat a Bíborfehér fantázianevű tortáért Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland (gyulai Kézműves Cukrászda) vehette át,

a második díjat a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda Rétegek tánca nevű tortájáért Füredi Krisztián kapta,

a harmadik díjat pedig Lázár Tamás a siófoki Dinasztia Cukrászda Eprek hercege tortájáért.

Erős Antónia, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány vezetője elmondta: a cukormentes torta verseny célja megmutatni, hogy hozzáadott cukor nélkül is készülhetnek magas minőségű, ízletes desszertek. Az idei győztes a Szilvafácska lett, amelyért Puchovszki Alena, Vadócz Jenő és Pethő Gábor, a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai vehették át az elismerést.

Az alapítvány a fesztivál idején, naponta 10 és 17 óra között ingyenes vércukorméréssel várja a látogatókat az Ybl Miklós téren, ahol vesetanácsadást is tartanak.

Újra van Budán kutyavásár! címmel több állatvédő szervezet ismeretterjesztő és örökbefogadási programmal várja a közönséget, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány pedig közlekedésbiztonsági játékokkal készül a gyerekeknek a Magyar Ízek Utcáján.