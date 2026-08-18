A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei a Sziget Fesztivál zárása után ismét bejárták a Hajógyári-szigetet, hogy összegyűjtsék a hátrahagyott vagy felajánlott felszereléseket. Idén 190 sátrat és számos más használható eszközt mentettek meg.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 1400 felszerelést gyűjtött össze a Sziget Fesztivál után. A sátrak és más adományok rászorulókhoz kerülnek Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

1400 felszerelést gyűjtött össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Szigeten

A Sziget zárása után hat óra alatt járta végig a fesztivál területét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csapata. Idén összesen 1400 darab használható felszerelést gyűjtöttek össze a Hajógyári-szigeten, köztük 190 sátrat, 140 széket, 200 matracot, 80 hálózsákot és 50 ponyvát.

A szervezet 2018 óta minden évben összeszedi a helyszínen maradt, jó állapotú eszközöket. A felszereléseket országszerte rászorulóknak juttatják el, Budapesten pedig három hajléktalanellátó központ használja fel azokat.

Néhány sátrat a szeretetszolgálat saját táboraiban állítanak fel, a hajléktalan emberek nyári lelkigyakorlatos táborában például korábban összegyűjtött sátrakat is használtak.

A fesztiválozók idén kevesebb felszerelést hagytak hátra, mint a korábbi években.

Ebben szerepe lehet a sátorral érkezőktől kért 30 eurós (11 ezer forintos) letétnek is. Az összeget azok kapják vissza, akik távozáskor magukkal viszik a sátrat, vagy adományként felajánlják. A Máltai Szeretetszolgálat gyűjtőpontján idén a korábbinál többen adták le a hazavinni nem kívánt sátraikat.

A mostani, kilencedik bejárás során az önkéntesek azt tapasztalták, hogy a hazavinni nem kívánt sátrak nagy részét a tulajdonosok személyesen vitték el a gyűjtőpontra, így kevesebb széthagyott felszerelést kellett összeszedniük a helyszínről – derül ki a Magyar Máltai Szeretetszolgálat sajtóközlemnyéből.