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Magyar Péter hamarosan fontos bejelentéseket tesz

Magyar Péter

Magyar Péter hamarosan fontos bejelentéseket tesz

53 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A közösségi oldalán azt írta Magyar Péter, a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről tesz majd bejelentéseket.
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Magyar Péterkánikulapaksi atomerőmű

„Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson. A jelenlegi termelés már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest. Rövidesen fontos bejelentések a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

20260717 Paks A Duna vízállás rekord alacsony Paksnál Fotó: Mártonfai Dénes MD Tolnai Népújság Képen: MVM Paksi Atomerőmű, fontos bejelentéseket tesz Magyar Péter a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről
Újabb leállítás Pakson, rövidesen fontos bejelentéseket tesz Magyar Péter a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről
Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Leállították a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját is

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent, a kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállították.

Magyar Péter válaszolt az Origónak

Ezek voltak a héten a legfontosabb történések a belpolitikában.

 

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