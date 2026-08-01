Magyar Péter hamarosan fontos bejelentéseket tesz

„Tovább csökkent a Duna vízszintje, újabb leállítás Pakson. A jelenlegi termelés már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest. Rövidesen fontos bejelentések a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről” – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Újabb leállítás Pakson, rövidesen fontos bejelentéseket tesz Magyar Péter a védelmi munkacsoport éjszakai döntéseiről

Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság

Leállították a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját is

A rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent, a kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállították.

Magyar Péter válaszolt az Origónak

Ezek voltak a héten a legfontosabb történések a belpolitikában.