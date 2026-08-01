Magyar Péter most jelentette be: újra üzemel a Dunamenti Erőmű leállt blokkja Százhalombattán

Újra üzemel a Százhalombattán található Dunamenti Erőmű leállt blokkja, miután a gyors javításnak köszönhetően három nap után sikerült helyreállítani a működését – közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter: Újra üzemel a Dunamenti Erőmű Százhalombattán! Fotó: Mediaworks

A kormányfő azt írta, hogy az erőmű újraindítása jelentős segítséget jelent a magyar villamosenergia-rendszer számára, mivel 360 megawatt többletkapacitást biztosít az ország számára a rendkívüli energiahelyzetben.

Magyar Péter köszönetet mondott az újraindítást segítőknek

Magyar Péter posztjában köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a meghibásodás elhárításában és az erőmű mielőbbi újraindításában.

A Dunamenti Erőmű leállása különösen érzékeny időszakban történt, mivel a Paksi Atomerőmű blokkjainak leállása miatt jelentős termelőkapacitás esett ki a magyar energiarendszerből. A kiesések és a nyári hőség miatt a rendszerirányító korábban arra kérte a fogyasztókat, hogy a kritikus időszakokban csökkentsék az áramfelhasználást.