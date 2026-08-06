Magyar Péter: péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

Az elmúlt időszakot Magyarországon az energiakrízis határozta meg: a Duna extrém alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű blokkjait egymás után kellett leállítani, miközben az országban kánikula tombolt, több helyütt pedig vízhiány miatt aggódott a lakosság. A Védelmi Munkacsoport szerda reggel arról beszélt: a következő 48 óra lehet a legkritikusabb. Nos, Magyar Péter most közösségi oldalán üzent: végre fellélegezhetünk.

Közösen megcsináltuk, és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük Magyarország! Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre. Reggel ismertetem a Védelmi Munkacsoport döntéseit

- írta posztjában.