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Magyar Péter: Átvészeltük a leginkább kritikus napokat - élőben a kormányzati sajtótájékoztató az Origón

energiakrízis

Magyar Péter: péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

18 órája
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Fellélegezhetünk: túl vagyunk a nehezén!
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energiakríziskánikulapaksi atomerőmű

Az elmúlt időszakot Magyarországon az energiakrízis határozta meg: a Duna extrém alacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű blokkjait egymás után kellett leállítani, miközben az országban kánikula tombolt, több helyütt pedig vízhiány miatt aggódott a lakosság. A Védelmi Munkacsoport szerda reggel arról beszélt: a következő 48 óra lehet a legkritikusabb. Nos, Magyar Péter most közösségi oldalán üzent: végre fellélegezhetünk.

Közösen megcsináltuk, és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük Magyarország! Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre. Reggel ismertetem a Védelmi Munkacsoport döntéseit

 - írta posztjában.

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