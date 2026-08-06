Magyar Péter: Kilenc centivel a vasárnapi mélypont felett a Duna, üzemel a paksi turbina

Jó híreket közölt Magyar Péter. A miniszterelnök szerint „kilenc centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, és eső várható az osztrák vízgyűjtőkön” – közölte Facebookon.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Hozzátette, a paksi turbina üzemel. „Ettől függetlenül a mai forró napon még nagy szükség lesz az önkéntes fogyasztáscsökkentésre” – emelte ki.

„Még hogy nem számítanak a centik” – tette hozzá kommentben.

Második napja emelkedik a Duna vízszintje

Ha csak néhány centimétert is, de éjszaka emelkedett a Duna vízszintje, a héten már másodjára. A Vízügy honlapja szerint a Budapesti vízmérce 23 centimétert mutatott, a vízszint utoljára múlt hét csütörtökön volt ekkora.

Paksnál a jelenlegi vízszint –131 centiméter, utoljára augusztus elsején mértek ekkora vízállást, azóta szinte folyamatos volt a csökkenés. Magyar Péter szerda este azt közölte, Paksnál 7 centiméterrel haladta meg a minimum vízállást a Duna szintje.

Budafoknál –50 centimétert mértek, amelyre utoljára múlt hét csütörtökön volt példa.

Magyar Péter kedden Paksra látogatott, ahonnan élőben számolt be az atomerőmű és a Duna aktuális helyzetéről. A miniszterelnök szerint a legnehezebb időszakot sikerült átvészelni, de az extrém hőség miatt továbbra is fokozott készültségre van szükség. Hangsúlyozta, hogy az erőmű működéséhez elengedhetetlen a Duna vízszintjének további emelkedése. Ebben kulcsszerepe lehet az Ausztriában várható csapadéknak, mivel az ország területének több mint 90 százaléka a Duna vízgyűjtőjéhez tartozik.

Az osztrák előrejelzések szerint az Alpokban, Tirolban, Salzburg környékén és Alsó-Ausztria több részén is záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Csütörtökön helyenként jelentősebb mennyiségű eső is hullhat, pénteken pedig további csapadék várható.

Ez azonban még nem jelent biztos megoldást. A kiszáradt talaj először jelentős mennyiségű vizet nyelhet el, a növényzet is felhasznál valamennyit, és a párolgás is számottevő. A Duna szempontjából az lenne a legkedvezőbb, ha több napon át, nagy területen, elsősorban az alpesi vízgyűjtőkön esne.