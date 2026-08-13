Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán számolt be a paksi munkálatok legfrissebb állásáról. Közlése szerint az első bárka beállítása és rögzítése folyamatban volt, a második bárka pedig rövidesen megérkezett a helyszínre.

Magyar Péter újabb fejleményekről számolt be Pakson: már a bárkák beállítása is megkezdődött Fotó: Mediaworks

A miniszterelnök szerint a Duna jobb partján már előkészítették a terepet, kialakították az utakat, és megkezdődött a kövek beborítása is a mérnökök által elkészített tervek alapján.

A bal parton közben a honvédség erői dolgoztak a felvonulási terület és a depók kialakításán. Magyar Péter azt írta, hogy ezen az oldalon is még aznap megkezdődött a műtárgy építése.

A tervek szerint első körben 35 ezer, majd további 110 ezer tonna követ építenek be. A munkálatokat a vízügyi és energetikai szakemberek, valamint a honvédség a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálásával összehangoltan végzik.

Két turbina továbbra is termel az erőműben

Magyar Péter beszámolója szerint jelenleg a Paksi Atomerőmű két turbinája üzembiztosan termel. A mostani beavatkozások célja, hogy az alacsony dunai vízállás ellenére is fenntartható legyen az erőmű működéséhez szükséges vízellátás.

A kormány korábban egy ideiglenes megoldásként két, egyenként mintegy 80 méter hosszú bárka esetleges elsüllyesztéséről is döntött. Ezeket keresztbe állítva és szükség esetén elsüllyesztve átmenetileg segíthetik a megfelelő vízszint fenntartását. A végleges megoldást a Dunán kialakítandó fenékküszöb jelentheti.

Magyar Péter korábbi helyszíni bejárásán arról beszélt, hogy a bárkák alkalmazásával azt próbálják megakadályozni, hogy az erőmű jelenleg még üzemelő két turbinája közül az egyiket is le kelljen állítani. A miniszterelnök akkor hangsúlyozta, hogy a legfontosabb szempont a nukleáris biztonság megőrzése.

A paksi munkálatok közben azért is váltak sürgetővé, mert a Duna vízállásának jelentős csökkenése már a romániai cernavodai atomerőmű működését is érintette. Ott a vízhiány miatt előbb az egyik, majd a másik reaktor leállítására is szükség volt.

Magyar Péter közlése szerint a paksi helyzet részleteiről 15 órakor szakemberekkel közösen tartott sajtótájékoztatón számolnak be. A miniszterelnök szerint ott a három évtizede nem látott építkezés részleteit is ismertetik.