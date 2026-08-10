Mint arról az Origo korábban beszámolt, a Duna emelkedő vízszintje lehetővé tette, hogy hétfő este megkezdjék a korábban visszaterhelt termelőegység teljesítményének növelését. A paksi atomerőmű 2. blokkja várhatóan még az este folyamán eléri mintegy 500 megawattos névleges teljesítményét. Most Magyar Péter is megszólalt.

Magyar Péter: Újra két turbina termel áramot a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjában Fotó: Mediaworks

Magyar Péter: Újra két turbina termel áramot a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjában

A legfrissebb fejleményekről most pedig Magyar Péter számolt be a Facebook-oldalán:

A Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbinája visszakapcsolásra került. Újra két turbina termel áramot

- írta a miniszterelnök.