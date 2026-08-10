Újabb fejleményről számolt be Magyar Péter hétfő este a Paksi Atomerőmű működésével kapcsolatban. A politikus közlése szerint visszakapcsolták a 2-es blokk hármas turbináját, így ismét két turbina termel áramot.
Mint arról az Origo korábban beszámolt, a Duna emelkedő vízszintje lehetővé tette, hogy hétfő este megkezdjék a korábban visszaterhelt termelőegység teljesítményének növelését. A paksi atomerőmű 2. blokkja várhatóan még az este folyamán eléri mintegy 500 megawattos névleges teljesítményét. Most Magyar Péter is megszólalt.
Magyar Péter: Újra két turbina termel áramot a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjában
A legfrissebb fejleményekről most pedig Magyar Péter számolt be a Facebook-oldalán:
A Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának hármas turbinája visszakapcsolásra került. Újra két turbina termel áramot
- írta a miniszterelnök.
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