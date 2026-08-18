Hat döntős közül választották ki az idei győztest a Magyarország Tortája versenyen. A címet a gyulai Kézműves Cukrászda csapata, Balogh László, Balogh Zoltán és Kis Roland által készített Bíborfehér nyerte el.

Magyarország Tortája 2026: itt kóstolhatja meg a Bíborfehér tortát

Fotó: Magyar Cukrász Ipartestület/Mindmegette.hu

A desszert eredetileg Fehér Mámor néven indult a versenyen, a nevét azonban a készítők az utolsó pillanatban Bíborfehérre változtatták.

A torta alapját vajban gazdag piskóta adja, amelyre tejfölös mousse és rögös túró kerül. Ezt erdei gyümölcsös zseléréteg egészíti ki, amelyet ribizlibor tesz még karakteresebbé. A desszertben így egyszerre jelennek meg az édes és savanykás ízek.

A verseny második helyezettje a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda Rétegek tánca nevű tortája lett, amelyet Füredi Krisztián készített. A harmadik helyen a siófoki Dinasztia Cukrászda Eprek hercege végzett, Lázár Tamás alkotásaként.

A döntőbe ezen kívül a székesfehérvári Krém Cukrászda és Kávézó Kamilla nevű tortája, a gyulai Kézműves Cukrászda Hungária tortája, valamint a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház Aranykert elnevezésű desszertje jutott be.

A 20. alkalommal meghirdetett versenyre idén 60 nevezés érkezett. A pályázóknak ezúttal a rögös túró és a tejföl felhasználásával kellett megalkotniuk desszertjeiket.

Mikor és hol lehet megkóstolni Magyarország Tortáját?

A közönség elsőként augusztus 20. és 22. között, a Magyar Ízek Utcáján kóstolhatja meg a Bíborfehéret. A rendezvénynek idén is a Várkert Bazár és a Várkert Rakpart ad otthont.

A Magyar Ízek Utcája 2026-ban immár 16. alkalommal várja a látogatókat. A fesztiválon a Magyarország Tortája mellett a Magyarország Cukormentes Tortája és a Szent István-napi kenyér is bemutatkozik.

A Bíborfehér a tervek szerint augusztus 20-a környékén kerülhet be a cukrászdák kínálatába. A Magyar Ízek Utcáján a győztes torta 1950 forintért lesz kapható.

A szervezők az idei fesztiválon a magyaros egytálételekre is nagy hangsúlyt helyeznek.

A kínálatban többek között kakastöke-, karcagi birka-, bivaly- és kacsapörkölt, sokac cserepes bab, valamint a zsidó konyha különlegességei is szerepelnek.

Az idei évtől új lehetőség segíti azokat, akik nem a Magyar Ízek Utcáján, hanem egy hozzájuk közeli cukrászdában szeretnék megkóstolni az idei győztes tortát.