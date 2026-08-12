Megvan Magyarország Tortája 2026-ban, különleges desszert győzött

A Bíborfehér nyerte el a Magyarország Tortája 2026 címet. A győztes desszertet a gyulai Kézműves Cukrászda csapata, Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta eredetileg Fehér Mámor néven indult, nevét azonban az utolsó pillanatban Bíborfehérre változtatták – számolt be a Mindmegette.

2026.08.12 Budapest Nemzet ünnepe díjátadó Országtortája - A győztes torta

Fotó: Gabor Zoltan

A Bíborfehér lett Magyarország Tortája 2026-ban

A desszert alapját vajban gazdag piskóta adja, amelyre tejfölös mousse kerül rögös túróval. Az erdei gyümölcsös zseléréteget ribizlibor egészíti ki, így a tortában a savanykás és édes ízek találkoznak.

2026.08.12 Budapest Nemzet ünnepe díjátadó Országtortája

Fotó: Gabor Zoltan

A verseny második helyén a Rétegek tánca végzett, amelyet Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrásza készített. A tortában erdei gyümölcsök, tejföl, mandulás franzsipán és pankómorzsás sablé kapott helyet.

A harmadik helyezett az Eprek Hercege lett, Lázár Tamás, a siófoki Dinasztia Cukrászda alkotása. A győztes torta augusztus 20-a környékén kerül a cukrászdák kínálatába, a Magyar Ízek Utcájában pedig 1950 forintért lesz kapható.

2026.08.12 Budapest Nemzet ünnepe díjátadó Országtortája

Fotó: Gabor Zoltan

Több különleges torta is a döntőig jutott

A Kamilla Hordós Diána, a székesfehérvári Krém Cukrászda és Kávézó cukrászának alkotása. A nyárias tortában kamilla, rögös túró, tejföl, sárgabarack és méz találkozik.

A gyulai Kézműves Cukrászda csapatának másik döntős tortája a Hungária volt. A csokoládés alapot karamellizált pankómorzsa, túrós tejszínkrém, csokoládéforgács és barackpálinkával készült sárgabarackbetét egészíti ki.

Az Aranykert tortáját Novák Ádám és Varga Izabella, a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai készítették. A desszertben rögös túró, sárgabarack, mandula, valamint citrusos kumkvat és yuzu kapott helyet.

Megválasztották Magyarország Cukormentes Tortáját is

A verseny mellett idén is kiválasztották Magyarország Cukormentes Tortáját.

2026.08.12 Budapest Nemzet ünnepe díjátadó Országtortája

Fotó: Gabor Zoltan

A címet a balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska nevű tortája nyerte el, amely Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő alkotása. A desszertben a szilva mellett dió, tejcsokoládé, fahéjas mousse és zöld tea jelenik meg.

A Mindmegette.hu oldalán étvágygerjesztő képeket talál az ínycsiklandó tortákról.