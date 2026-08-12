Megvan Magyarország Tortája 2026-ban, különleges desszert győzött

A Bíborfehér nyerte el a Magyarország Tortája 2026 címet. A győztes desszertet a gyulai Kézműves Cukrászda csapata, Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László készítette. A torta eredetileg Fehér Mámor néven indult, nevét azonban az utolsó pillanatban Bíborfehérre változtatták – számolt be a Mindmegette.
A Bíborfehér lett Magyarország Tortája 2026-ban
A desszert alapját vajban gazdag piskóta adja, amelyre tejfölös mousse kerül rögös túróval. Az erdei gyümölcsös zseléréteget ribizlibor egészíti ki, így a tortában a savanykás és édes ízek találkoznak.
A verseny második helyén a Rétegek tánca végzett, amelyet Füredi Krisztián, a tápiószecsői Hisztéria Cukrászda cukrásza készített. A tortában erdei gyümölcsök, tejföl, mandulás franzsipán és pankómorzsás sablé kapott helyet.
A harmadik helyezett az Eprek Hercege lett, Lázár Tamás, a siófoki Dinasztia Cukrászda alkotása. A győztes torta augusztus 20-a környékén kerül a cukrászdák kínálatába, a Magyar Ízek Utcájában pedig 1950 forintért lesz kapható.
Több különleges torta is a döntőig jutott
A Kamilla Hordós Diána, a székesfehérvári Krém Cukrászda és Kávézó cukrászának alkotása. A nyárias tortában kamilla, rögös túró, tejföl, sárgabarack és méz találkozik.
A gyulai Kézműves Cukrászda csapatának másik döntős tortája a Hungária volt. A csokoládés alapot karamellizált pankómorzsa, túrós tejszínkrém, csokoládéforgács és barackpálinkával készült sárgabarackbetét egészíti ki.
Az Aranykert tortáját Novák Ádám és Varga Izabella, a szegedi REÖK Kézműves Cukrászda és Kávéház cukrászai készítették. A desszertben rögös túró, sárgabarack, mandula, valamint citrusos kumkvat és yuzu kapott helyet.
Megválasztották Magyarország Cukormentes Tortáját is
A verseny mellett idén is kiválasztották Magyarország Cukormentes Tortáját.
A címet a balatongyöröki Promenád Kávéház Szilvafácska nevű tortája nyerte el, amely Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő alkotása. A desszertben a szilva mellett dió, tejcsokoládé, fahéjas mousse és zöld tea jelenik meg.
A Mindmegette.hu oldalán étvágygerjesztő képeket talál az ínycsiklandó tortákról.
Ilyen volt az ország tortája 2025-ben
Az idei győztesek közül Balogh László és Kis Roland neve már tavaly is szerepelt az ország tortája megmérettetésen: 2025-ben az általuk készített DCJ Stílusgyakorlat nyerte el a címet. A tavalyi desszert a „Dobostorta 140” témára készült, Dobos C. József klasszikusának újragondolásaként.
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