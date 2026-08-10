Maláriás férfit találtak Borsodban – ezt derítették ki a vizsgálatok

Maláriás megbetegedést mutattak ki egy Borsod-Abaúj-Zemplénben élő 31 éves férfinál – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn közzétett járványügyi tájékoztatójából.

Maláriás lett egy 31 éves borsodi férfi – külföldön kapta el a fertőzést

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A laboratóriumi vizsgálatok a Plasmodium falciparum nevű kórokozót azonosították.

A férfi a lappangási időszakban Nigériában tartózkodott, ott fertőződött meg, így az eset importált maláriának minősül.

Magas lázzal és hidegrázással is járhat

A malária szúnyogok által terjesztett fertőző betegség, amely elsősorban trópusi területeken fordul elő. A WEBBeteg szerint a betegség tünetei a fertőzést követően, a kórokozótól függően 6–40 nap múlva jelentkezhetnek.

A legjellemzőbb tünet a magas láz és a hidegrázás, amelyhez izomfájdalom, fénykerülés, hányás, hasi fájdalom és erős izzadás is társulhat.

A lázas rohamok a kórokozótól függően 48–72 óránként ismétlődhetnek – emlékeztet a Boon.

Súlyosabb esetben megnagyobbodhat a máj és a lép, vérszegénység alakulhat ki, a vizelet pedig sötétebbé válhat. Kezelés nélkül a malária súlyos szervi és idegrendszeri szövődményekhez is vezethet.

A portál megjegyzi,

az újonnan előforduló maláriás megbetegedések száma meghaladja a 250 milliót, amelyből évente közel egymillióan életüket vesztik a fertőzés következtében.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egy német repülőtéren négy dolgozó is megfertőződött úgy, hogy egyikük sem járt maláriás területen. A hatóságok szerint egy behurcolt szúnyog állhatott a háttérben.