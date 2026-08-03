Hivatalosan is bejelentette a Mandiner Novum Nonprofit Zrt., hogy felfüggeszti a Mandiner nyomtatott hetilapjának kiadását. A lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-i, Schmidt Máriát a címlapon szerepeltető szám volt az utolsó – írja a Media1.

A Mandiner felfüggeszti nyomtatott hetilapjának kiadását. A print változat utolsó száma július 30-án jelent meg, az előfizetők pénzt kapnak vissza. (A képen Orbán Balázs a Mandiner Reakcióban)

Fotó: Facebook/Orbán Balázs

Hét év után megszűnik a Mandiner nyomtatott hetilapja

A szerkesztőség hétfő esti közleményében sajnálattal tudatta a döntést. A Mandiner nyomtatott változata 2019 szeptemberében indult, így közel hét év után ér véget a hetilap története. A kiadó szerint a lap a folyamatosan zsugorodó nyomtatott közéleti sajtópiacon működött, miközben hetente több mint hatvan oldalon foglalkozott a magyar közélettel, a külhoni magyarsággal, kultúrával, gazdasággal, sporttal és nemzetközi eseményekkel.

A búcsúközlemény külön kiemelte a lap nagyinterjúit, riportjait, útirajzait és publicisztikáit. A szerkesztőség úgy fogalmazott, hogy a hetilap az elmúlt évek hazai és nemzetközi eseményeinek krónikája volt. A nyomtatott kiadás leállításáról szóló korábbi híreket ezzel a kiadó hivatalosan is megerősítette.

A kiadó közölte: az előfizetőknek időarányosan visszatérítik a már befizetett előfizetési díj fennmaradó részét. Ez azokra vonatkozik, akik a kiadás felfüggesztése utáni időszakra előre fizettek. A döntéssel a Mandiner nyomtatott formában többé nem jut el az olvasókhoz.