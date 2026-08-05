Az energia- és vízfelhasználásánák csökkentésére vonatkozó intézkedéseket hozott a kisvárdai székhelyű Master Good élelmiszeripari cégcsoport, a rendkívüli időjárás okozta helyzetben való együttműködést állampolgári kötelességüknek tartják - közölte a cég szerdán az MTI-vel.

Energiakrízis: Energia- és víztakarékossági intézkedéseket hozott a Master Good cégcsoport. Fotó: Kisvárda Master Good hivatalos oldala

Energiakrízis: Energia- és víztakarékossági intézkedéseket hozott a Master Good cégcsoport

Tájékoztatásuk szerint petneházi üzemükben 30 százalékkal csökkentik az energiafelhasználást, a kisvárdai pet-food- és állatifehérje-feldolgozó egységükben 30 százalékos villamosenergia-felhasználás-csökkentésről döntöttek, 17 és 22 óra között szüneteltetik a gyártást. A cégcsoport kisvárdai vágóüzemében a legnagyobb villamosenergia-felhasználó berendezések - például hűtőkompresszorok - használatát igyekeznek mellőzni a 17 és 22 óra közötti csúcsidőszakban, emellett az üzem hőmérsékletét 4, míg a fagyasztó-tároló termek hőmérsékletét 10 fokkal emelik.

A gyárak éjszakai világítását kikapcsolják és az irodák hőmérsékletét emelik.

Kitértek arra is:

a vállalatcsoport tulajdonában lévő 42 megawatt napelemkapacitás a teljes villamosenergia-felhasználásuk 21-22 százalékát fedezi, de a nappali csúcstermelési időszakban a gyárak villamosenergia-igényének csaknem 75 százalékát biztosítja.

A Master Good tavaly 213,047 milliárd forint, míg két évvel ezelőtt 180,992 milliárd forint bevételre tett szert. Adózott eredménye 2025-ben 25,507 milliárd forint, 2024-ben 24,455 milliárd forint volt.