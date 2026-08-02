Felszámolja a sebességkorlátozásokat a MÁV, az érintett szakaszon 4 hónapos vágányzár lesz

A 7,5 kilométer hosszú, elavult szakasz teljes felújításával lehetővé válik a jelenlegi 30 km/órás sebességkorlátozás megszüntetése, így várhatóan jövő év elejétől ismét a pályára engedélyezett 60 km/órával közlekedhetnek majd a vonatok, ezáltal pontosabb, megbízhatóbb és komfortosabb lesz a közlekedés – közölte a MÁVINFORM.
Karbantartás miatt Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBuszok közlekednek valamennyi vonat helyett augusztus 3-tól december 12-ig.
A pótlóbuszok sok esetben nem a vasútállomás, illetve a megállóhely mellett állnak meg. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik.
A MÁVBuszok:
- Kiskunfélegyházáról – a Szegedről és Budapestről érkező InterCitykhez csatlakozást biztosítva – a vonatok megszokott menetrendjénél néhány perccel korábban, óra 34-kor indulnak, Szentesre pedig 10-25 perccel korábban, óra 29-kor érkeznek.
- Szentesről a vonatok megszokott menetrendjéhez képest később, óra 31-kor indulnak Kiskunfélegyháza felé, Kiskunfélegyházára pedig 4-15 perccel később érkeznek — csatlakozást biztosítva a Budapest és Szeged felé tartó InterCitykhez.
Utazás előtt a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal, vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével tájékozódhat, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.
A MÁVBuszok az alábbi helyeken állnak meg:
- Kiskunfélegyháza, Vasútállomás
- Kiskunfélegyháza, Transelektro GM [Városi park]
- Gátér, Baromfitelep [Csongrádi úti tanyák]
- Gátér, Községháza [Gátér]
- Gátér, Tangazdaság [Kettőshalom]
- Csongrád, Parkoló [Kónyaszék]
- Csongrád, Széchenyi iskola [Csongrád alsó]
- Csongrád, vasútállomás bejárati út
- Szentes, Vasútállomás
Hékédet nem érintik a pótlóbuszok, Martfű felé az átszállás a pótlóbuszokról Szentes állomáson lesz lehetséges. Ezen a térképen pedig megtekinthető a megállók elhelyezkedése.
Négy hónapig tart a felújítás
A Kiskunfélegyháza és Gátér közötti pályafelújítás során több mint hét kilométeren komplex karbantartást végeznek. A munkálatoknak köszönhetően megszüntetik a leromlott pályaállapot miatt a Kiskunfélegyháza–Csongrád szakaszra bevezetett 30 km/órás sebességkorlátozást, a jövő év elejétől ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/órával haladhatnak a vonatok, ezzel mintegy 8 perccel csökken az eljutási idő.
A felújítás során összesen 16 kilométernyi, darabonként 120 méteres hosszúsínt, 12 ezer 500 használt vasbetonaljat cserélnek, továbbá 13 ezer tonna zúzottkövet használnak fel, ezen túlmenően átépítenek 7 közúti-vasúti átjárót, továbbá egy teknőhíd szigetelését is megújítják és karbantartanak két rövid kerethidat.
Közúti lezárások
- Teljes útzár várható két, Kiskunfélegyháza határában található kisforgalmú földúton augusztus 10-én, illetve 14-én napközben (reggel 7 és este 7 óra között).
- Augusztus 25-én Kiskunfélegyháza és Gátér közötti, a Gátéri úti összekötőnél.
- Szeptember 1-jén és 2-án a Csongrádi úti tanyák vasúti megálló közelében lévő kisforgalmú földúton.Szeptember 15-én a VII. körzet tanyához vezető földút átjárójában.
- Szeptember 18-án Gátér közelében, a 451-es főútból kiágazó földút átjárójában.
- Aszfaltozási munkák miatt reggel hét órától kezdődő 12 órás útzár lesz mindegyik fenti átjáróban október 21-én és 22-én, illetve 26-28. között.
A MÁV vízosztással és párakapukkal segít átvészelni hőséget
Több vasút- és autóbusz-állomáson osztanak térítésmentesen palackozott vizet, emellett országszerte több száz ivókút áll az utasok rendelkezésére. A MÁV párakapukat is működtet több helyszínen a harmadfokú hőségriasztás idején.