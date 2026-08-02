Felszámolja a sebességkorlátozásokat a MÁV, az érintett szakaszon 4 hónapos vágányzár lesz

A 7,5 kilométer hosszú, elavult szakasz teljes felújításával lehetővé válik a jelenlegi 30 km/órás sebességkorlátozás megszüntetése, így várhatóan jövő év elejétől ismét a pályára engedélyezett 60 km/órával közlekedhetnek majd a vonatok, ezáltal pontosabb, megbízhatóbb és komfortosabb lesz a közlekedés – közölte a MÁVINFORM.

A karbantartás miatt Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBuszok közlekednek valamennyi vonat helyett augusztus 3-tól december 12-ig

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Karbantartás miatt Kiskunfélegyháza és Szentes között MÁVBuszok közlekednek valamennyi vonat helyett augusztus 3-tól december 12-ig.

A pótlóbuszok sok esetben nem a vasútállomás, illetve a megállóhely mellett állnak meg. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik.

A MÁVBuszok:

Kiskunfélegyházáról – a Szegedről és Budapestről érkező InterCitykhez csatlakozást biztosítva – a vonatok megszokott menetrendjénél néhány perccel korábban, óra 34-kor indulnak, Szentesre pedig 10-25 perccel korábban, óra 29-kor érkeznek.

Szentesről a vonatok megszokott menetrendjéhez képest később, óra 31-kor indulnak Kiskunfélegyháza felé, Kiskunfélegyházára pedig 4-15 perccel később érkeznek — csatlakozást biztosítva a Budapest és Szeged felé tartó InterCitykhez.

Utazás előtt a MÁV és a MÁVPlusz mobilalkalmazás, a MÁVPlusz weboldal, vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével tájékozódhat, illetve az állomásokon kihelyezett hirdetményekből vagy az online vágányzári menetrendből, amely térképekkel is segíti az eligazodást.

A MÁVBuszok az alábbi helyeken állnak meg:

Kiskunfélegyháza, Vasútállomás

Kiskunfélegyháza, Transelektro GM [Városi park]

Gátér, Baromfitelep [Csongrádi úti tanyák]

Gátér, Községháza [Gátér]

Gátér, Tangazdaság [Kettőshalom]

Csongrád, Parkoló [Kónyaszék]

Csongrád, Széchenyi iskola [Csongrád alsó]

Csongrád, vasútállomás bejárati út

Szentes, Vasútállomás

Hékédet nem érintik a pótlóbuszok, Martfű felé az átszállás a pótlóbuszokról Szentes állomáson lesz lehetséges. Ezen a térképen pedig megtekinthető a megállók elhelyezkedése.

Négy hónapig tart a felújítás

A Kiskunfélegyháza és Gátér közötti pályafelújítás során több mint hét kilométeren komplex karbantartást végeznek. A munkálatoknak köszönhetően megszüntetik a leromlott pályaállapot miatt a Kiskunfélegyháza–Csongrád szakaszra bevezetett 30 km/órás sebességkorlátozást, a jövő év elejétől ismét a hatóságilag engedélyezett 60 km/órával haladhatnak a vonatok, ezzel mintegy 8 perccel csökken az eljutási idő.