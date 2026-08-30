Jó hírt kaptak a vonattal utazók, véget ér a hathetes felújítás

Július 20. óta folyamatosan dolgoztak a MÁV-os szakemberek a Vámosgyörk–Gyöngyös vasútvonalon, a felújítás pedig mostanra a célegyenesbe ért. A munkálatok eredményeként megszűnnek a pályán érvényben lévő lassújelek, így ismét 80 km/órás sebességgel közlekedhetnek a vonatok.

MÁV: Jó hír a vonattal utazóknak, véget ér a hathetes felújítás.

Fotó: Facebook/MÁV

A változás az utasok számára elsősorban a menetidőben lesz érezhető. A MÁV-csoport tájékoztatása szerint 3–5 perccel rövidülhet az utazás, emellett a közlekedés pontosabbá és megbízhatóbbá válhat.

MÁV: Hat hét kemény munka van a rövidebb menetidő mögött

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója szerint a július 20. óta tartó munkálatok éjjel-nappal zajlottak. A vasúti pályán dolgozó szakembereknek rendkívüli helytállásra volt szükségük, miközben az utasoktól is türelmet kértek a felújítás idejére.

3–5 perc. Ennyivel lesz rövidebb a menetidő, de mögötte hat hét kemény munka van

– fogalmazott Hegyi Zsolt.

A vezérigazgató hozzátette, hogy az elmúlt időszak az utasok türelmét és a pályán dolgozó munkatársak kitartását egyaránt próbára tette. Szeptember 1-jétől azonban ismét a vonatoké lesz a pálya.

A fejlesztésnek köszönhetően nemcsak gyorsabbá válhat a közlekedés, hanem a vasúti szolgáltatás kiszámíthatósága is javulhat a Vámosgyörk és Gyöngyös között utazók számára.