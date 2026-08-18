Extra és késő éjszakai járatokkal készül a MÁV a Debreceni Virágkarneválra

A Debreceni Virágkarnevál a kelet-magyarországi térség egyik legjelentősebb nyári kulturális eseménye. Augusztus 18. és 23. között a látványos virágkocsik, a lenyűgöző felvonulások és a belvárosi programok mellett ingyenes nagykoncertek várják a látogatókat. Mivel a rendezvények minden évben több tízezer embert vonzanak a városba, a felhőtlen szórakozáshoz biztonságos és kényelmes oda- és haza utazási lehetőségeket biztosít a MÁV-csoport – írták közleményükben.

Sűrített járatokkal készül a MÁV a Debreceni Virágkarneválra - Illusztráció

Fotó: Facebook/MÁV

Utazás Debrecenbe

A Virágkarnevál idején a látogatók az alábbi sűrű napközbeni eljutási lehetőségek közül választhatnak:

Budapestről: A Keleti pályaudvarról a Nyírség és Latorca InterCity vonatok, a Nyugati pályaudvarról pedig a Cívis InterRégió vonatok közlekednek napközben óránként.

A tágabb térségből: Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szolnok és a környező települések felől rendszeres távolsági autóbuszos vagy vasúti kapcsolat biztosított, jellemzően 30–120 percenként.

Hajdú-Bihar vármegyéből: A közeli településekről az elővárosi autóbuszok és a Debrecen környéki személyvonatok garantálják a folyamatos bejutást.

Hazautazás az esti koncertek után

A Virágkarnevál ideje alatt kiemelt koncertnapokon és a nemzeti ünnepen (2026. augusztus 19. és 22. között) a MÁV-csoport valamennyi fontos térségi irányba késő esti hazajutási lehetőséget biztosít. Az utolsó vonatok a megszokotthoz képest 35–44 perccel később, 23:20 és 23:30 között indulnak Debrecenből. Azokba az irányokba, ahová a vasút nem vezet, új éjszakai autóbuszjáratok indulnak a nagykoncerteket követően, így teremtve meg az összehangolt és integrált közlekedési rendszert.

Késő esti vonatok a Debreceni Nagyállomásról (Indulás: 23:20–23:30 között)

Téglás – Nyíregyháza felé (Nyíregyházán csatlakozás biztosított Kisvárda és Záhony felé)

Hajdúböszörmény – Tiszalök felé

Nyíradony – Mátészalka felé

Vámospércs – Érmihályfalva (Valea lui Mihai) felé

Hajdúszoboszló – Püspökladány felé

Balmazújváros – Tiszafüred felé

Nagykereki – Biharkeresztes felé (a 106-os vasútvonalon vonat helyett közlekedő G506-os pótlóbusz)

Késő esti mentesítő autóbuszok indulnak az autóbuszállomásról

A megszokott, 22:40 és 22:50 közötti menetrend szerinti autóbuszjáratok változatlanul közlekednek. Azon térségek elérésére, ahol közvetlen vasúti eljutás nem áll rendelkezésre, a MÁV-csoport augusztus 19. és 22. között minden este 23:20-kor mentesítő autóbuszokat indít az alábbi vonalakon:

Derecske – Berettyóújfalu felé

Hajdúszovát – Földes felé

Hosszúpályi – Létavértes felé

Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁVPlusz alkalmazásban, ahol a szükséges hely- és menetjegyek, bérletek is megvásárolhatók. A MÁVPluszban váltott menetjegyekre 15% digitális kedvezmény érvényesíthető.