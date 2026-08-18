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MÁV

Extra és késő éjszakai járatokkal készül a MÁV a Debreceni Virágkarneválra

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A Debreceni Virágkarnevál ideje alatt a MÁV-csoport sűrített járatokkal, valamint a nemzeti ünnep napján és a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrenddel készül. Az esti koncertek után egyes vonatok később, egyes vonalakon pedig kiegészítő autóbuszos járatok indulnak, így Debrecenből és a környező településekről is kompromisszumok nélküli, zökkenőmentes hazajutást biztosít a MÁV.
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MÁVvonatdebreceni virágkarnevál

A Debreceni Virágkarnevál a kelet-magyarországi térség egyik legjelentősebb nyári kulturális eseménye. Augusztus 18. és 23. között a látványos virágkocsik, a lenyűgöző felvonulások és a belvárosi programok mellett ingyenes nagykoncertek várják a látogatókat. Mivel a rendezvények minden évben több tízezer embert vonzanak a városba, a felhőtlen szórakozáshoz biztonságos és kényelmes oda- és haza utazási lehetőségeket biztosít a MÁV-csoport – írták közleményükben.

MÁV
Sűrített járatokkal készül a MÁV a Debreceni Virágkarneválra - Illusztráció
Fotó: Facebook/MÁV

Utazás Debrecenbe

A Virágkarnevál idején a látogatók az alábbi sűrű napközbeni eljutási lehetőségek közül választhatnak:

  • Budapestről: A Keleti pályaudvarról a Nyírség és Latorca InterCity vonatok, a Nyugati pályaudvarról pedig a Cívis InterRégió vonatok közlekednek napközben óránként.
  • A tágabb térségből: Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Szolnok és a környező települések felől rendszeres távolsági autóbuszos vagy vasúti kapcsolat biztosított, jellemzően 30–120 percenként.
  • Hajdú-Bihar vármegyéből: A közeli településekről az elővárosi autóbuszok és a Debrecen környéki személyvonatok garantálják a folyamatos bejutást.

Hazautazás az esti koncertek után

A Virágkarnevál ideje alatt kiemelt koncertnapokon és a nemzeti ünnepen (2026. augusztus 19. és 22. között) a MÁV-csoport valamennyi fontos térségi irányba késő esti hazajutási lehetőséget biztosít. Az utolsó vonatok a megszokotthoz képest 35–44 perccel később, 23:20 és 23:30 között indulnak Debrecenből. Azokba az irányokba, ahová a vasút nem vezet, új éjszakai autóbuszjáratok indulnak a nagykoncerteket követően, így teremtve meg az összehangolt és integrált közlekedési rendszert.

Késő esti vonatok a Debreceni Nagyállomásról (Indulás: 23:20–23:30 között)

  • Téglás – Nyíregyháza felé (Nyíregyházán csatlakozás biztosított Kisvárda és Záhony felé)
  • Hajdúböszörmény – Tiszalök felé
  • Nyíradony – Mátészalka felé
  • Vámospércs – Érmihályfalva (Valea lui Mihai) felé
  • Hajdúszoboszló – Püspökladány felé
  • Balmazújváros – Tiszafüred felé
  • Nagykereki – Biharkeresztes felé (a 106-os vasútvonalon vonat helyett közlekedő G506-os pótlóbusz)

Késő esti mentesítő autóbuszok indulnak az autóbuszállomásról

A megszokott, 22:40 és 22:50 közötti menetrend szerinti autóbuszjáratok változatlanul közlekednek. Azon térségek elérésére, ahol közvetlen vasúti eljutás nem áll rendelkezésre, a MÁV-csoport augusztus 19. és 22. között minden este 23:20-kor mentesítő autóbuszokat indít az alábbi vonalakon:

  • Derecske – Berettyóújfalu felé
  • Hajdúszovát – Földes felé
  • Hosszúpályi – Létavértes felé

Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁVPlusz alkalmazásban, ahol a szükséges hely- és menetjegyek, bérletek is megvásárolhatók. A MÁVPluszban váltott menetjegyekre 15% digitális kedvezmény érvényesíthető.

Augusztus 20: rendkívüli menetrenddel készül a MÁV és a BKK

Rendkívüli közlekedési renddel készülnek a fővárosi ünnepi programokra, hogy a késő esti rendezvények után is haza lehessen jutni. Augusztus 20-án a budapesti metrók tovább járnak, több vidéki nagyváros felé mentesítő vonatok indulnak, emellett a HÉV- és a Volán-közlekedést is sűrítik.

 

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