Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Leállították a Paksi Atomerőmű 1-es blokkját is

Rendkívüli

I. fokú vízkorlátozás lépett életbe az egész országban

mavir

A MAVIR az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A MAVIR arra kéri a lakosságot és a nagy energiaigényű vállalatokat, hogy a következő napokban különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztásukat. A rendszerirányító közlése szerint a lépésre a villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős csökkenése miatt van szükség.
Link másolása
Vágólapra másolva!
mavirvillamosenergia rendszercsökkentés

A MAVIR szombaton közölte, hogy a magyar villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős visszaesése miatt életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt. A rendszerirányító hangsúlyozta, hogy megtette a villamosenergia-ellátás folyamatosságának biztosításához szükséges intézkedéseket.

Energiatakarékosság: a MAVIR az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat
Energiatakarékosság: a MAVIR az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat Fotó: Unsplash

A társaság arra kéri a fogyasztókat – különösen a nagy energiaigényű ipari szereplőket –, hogy 17 és 22 óra között csak a feltétlenül szükséges elektromos berendezéseket használják, és lehetőség szerint csökkentsék az áramfelhasználásukat.

MAVIR: Az esti órákban a legfontosabb a takarékosság

A rendszerirányító szerint az esti csúcsidőszakban jelentkező magas villamosenergia-igény miatt különösen fontos a tudatos energiafelhasználás. A MAVIR közlése szerint minden megtakarított kilowattóra hozzájárulhat ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer stabilan működjön a rendkívüli helyzetben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!