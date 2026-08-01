A MAVIR szombaton közölte, hogy a magyar villamosenergia-rendszer erőművi teljesítményének jelentős visszaesése miatt életbe léptette a jelentős rendszerzavar esetére kidolgozott protokollt. A rendszerirányító hangsúlyozta, hogy megtette a villamosenergia-ellátás folyamatosságának biztosításához szükséges intézkedéseket.

Energiatakarékosság: a MAVIR az áramfogyasztás csökkentésére kéri a fogyasztókat Fotó: Unsplash

A társaság arra kéri a fogyasztókat – különösen a nagy energiaigényű ipari szereplőket –, hogy 17 és 22 óra között csak a feltétlenül szükséges elektromos berendezéseket használják, és lehetőség szerint csökkentsék az áramfelhasználásukat.

MAVIR: Az esti órákban a legfontosabb a takarékosság

A rendszerirányító szerint az esti csúcsidőszakban jelentkező magas villamosenergia-igény miatt különösen fontos a tudatos energiafelhasználás. A MAVIR közlése szerint minden megtakarított kilowattóra hozzájárulhat ahhoz, hogy a villamosenergia-rendszer stabilan működjön a rendkívüli helyzetben.