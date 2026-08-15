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MÁV

Újabb város helyi járatai kerültek fel a MÁVPlusz térképére

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Tovább bővült a MÁVPlusz alkalmazásban valós időben követhető helyi járatok köre. Miskolc után péntektől már a veszprémi helyi járatok is megjelentek a térképen – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója Facebook-oldalán.
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MÁVvasúti közlekedésHegyi Zsolt

A MÁVPlusz alkalmazásban a MÁV-csoport vonatai, autóbuszai és HÉV-járatai mellett egyre több város helyi közösségi közlekedése is valós időben követhető. Hegyi Zsolt Facebook-bejegyzése szerint a fejlesztés célja, hogy az utasok minél több járatról egy helyen kapjanak aktuális információkat.

Újabb helyi járatok váltak elérhetővé a MÁVPlusz alkalmazásban (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash A júniusi rendkívüli hőhullám jelentősen befolyásolta a hazai vasúti közlekedést: a MÁV adatai szerint a személyszállító vonatok menetrendszerűsége 78,23 százalékos volt
Újabb helyi járatok váltak elérhetővé a MÁVPlusz alkalmazásban (A kép illusztráció)
Fotó: Unsplash

A MÁVPlusz térképén már a veszprémi járatok is láthatók

A MÁV-csoport vezérigazgatója közölte, hogy az alkalmazásban a társaság járatai élőben követhetők, így az utasok valós időben tájékozódhatnak arról is, hogy egy adott vonat, autóbusz vagy HÉV mikor érkezik a megállóba.

A térképen a MÁV-csoport járatai mellett már korábban megjelentek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), valamint a Debreceni Közlekedési Vállalat autóbuszai és villamosai is.

A szolgáltatás az elmúlt időszakban további városokkal bővült. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint nemrég a miskolci helyi közlekedési járatok váltak követhetővé, péntektől pedig már a veszprémi járatok is valós időben láthatók, és az útvonaltervezésnél is figyelembe vehetők az alkalmazásban.

Hegyi Zsolt kiemelte: azt szeretnék, hogy a MÁVPlusz Magyarország legjobb közösségi közlekedési alkalmazásává váljon. A vezérigazgató szerint minél több járatról képes az applikáció valós idejű információt adni, annál egyszerűbben tervezhetik meg az utasok az utazásukat.

 

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