Ilyen McDonald's még nem volt Magyarországon: meglepő látvány fogadja a vendégeket az új étteremben

Újabb különleges helyszínnel bővült a hazai McDonald's hálózata: megnyitotta kapuit a gyorsétteremlánc új budapesti egysége az Erzsébet téren, a legendás Terminál épületében. A vendégeket azonban ezúttal nem a megszokott McDonald's-élmény várja – adta hírül a Mindmegette.
Régi emlékek is visszaköszönnek a McDonald's új éttermében
Az épület története fontos szerepet kapott az új étterem kialakításakor.
A felújítás során több olyan jellegzetes részletet is megőriztek, amely az egykori buszpályaudvar hangulatát idézi.
A vendégek továbbra is találkozhatnak például a világ különböző városainak helyi idejét mutató órákkal díszített fallal, a karakteres központi órával és az épület jellegzetes építészeti megoldásaival.
Így aki betér egy gyors ebédre vagy egy kávéra, közben egy kicsit a Terminál múltjába is betekinthet.
A Happy Meal doboza adta az ötletet
Az étterem belső tere egyszerre retró és modern. Magyarországon itt jelenik meg először a McDonald's „Cube” dizájnkoncepciója, amelyet a Happy Meal doboz kibontásának élménye ihletett. Geometrikus formák, meleg színek és az ikonikus mosolyra emlékeztető részletek teszik különlegessé a helyet.
Az étteremben egy egyedi falgrafika is helyet kapott, amely az Erzsébet tér és a Terminál történetének fontosabb pillanatait mutatja be.
A rajz azt is megidézi, hogyan változott az évtizedek során a helyszín közösségi szerepe.
Az új egységgel a McDonald's már 127 éttermet üzemeltet Magyarországon.