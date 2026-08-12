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mcdonald ' s

Ilyen McDonald's még nem volt Magyarországon: meglepő látvány fogadja a vendégeket az új étteremben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Nem mindennapi látvány fogadja azokat, akik betérnek a McDonald's új Erzsébet téri éttermébe. Az egykori buszpályaudvar emlékei mellett egy Magyarországon eddig nem látott dizájnkoncepció is megjelent.
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mcdonald ' smagyarországhappy meal

Újabb különleges helyszínnel bővült a hazai McDonald's hálózata: megnyitotta kapuit a gyorsétteremlánc új budapesti egysége az Erzsébet téren, a legendás Terminál épületében. A vendégeket azonban ezúttal nem a megszokott McDonald's-élmény várja – adta hírül a Mindmegette.

McDonald's
Egy legendás budapesti helyszínen nyílt új McDonald's, egészen különleges lett
Fotó: Shutterstock

Régi emlékek is visszaköszönnek a McDonald's új éttermében

Az épület története fontos szerepet kapott az új étterem kialakításakor. 

A felújítás során több olyan jellegzetes részletet is megőriztek, amely az egykori buszpályaudvar hangulatát idézi.

Az új McDonald's belső tere a modern és a retró stílus keveredése 
Fotó: Barta Bálint / Mindmegette

A vendégek továbbra is találkozhatnak például a világ különböző városainak helyi idejét mutató órákkal díszített fallal, a karakteres központi órával és az épület jellegzetes építészeti megoldásaival. 

Így aki betér egy gyors ebédre vagy egy kávéra, közben egy kicsit a Terminál múltjába is betekinthet.

A Happy Meal doboza adta az ötletet

Az étterem belső tere egyszerre retró és modern. Magyarországon itt jelenik meg először a McDonald's „Cube” dizájnkoncepciója, amelyet a Happy Meal doboz kibontásának élménye ihletett. Geometrikus formák, meleg színek és az ikonikus mosolyra emlékeztető részletek teszik különlegessé a helyet.

Az új McDonald's belső tere a modern és a retró stílus keveredése
Fotó: Barta Bálint / Mindmegette

Az étteremben egy egyedi falgrafika is helyet kapott, amely az Erzsébet tér és a Terminál történetének fontosabb pillanatait mutatja be. 

A rajz azt is megidézi, hogyan változott az évtizedek során a helyszín közösségi szerepe.

Az új egységgel a McDonald's már 127 éttermet üzemeltet Magyarországon.

 

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