Ilyen McDonald's még nem volt Magyarországon: meglepő látvány fogadja a vendégeket az új étteremben

Újabb különleges helyszínnel bővült a hazai McDonald's hálózata: megnyitotta kapuit a gyorsétteremlánc új budapesti egysége az Erzsébet téren, a legendás Terminál épületében. A vendégeket azonban ezúttal nem a megszokott McDonald's-élmény várja – adta hírül a Mindmegette.

Egy legendás budapesti helyszínen nyílt új McDonald's, egészen különleges lett

Fotó: Shutterstock

Régi emlékek is visszaköszönnek a McDonald's új éttermében

Az épület története fontos szerepet kapott az új étterem kialakításakor.

A felújítás során több olyan jellegzetes részletet is megőriztek, amely az egykori buszpályaudvar hangulatát idézi.

Az új McDonald's belső tere a modern és a retró stílus keveredése

Fotó: Barta Bálint / Mindmegette

A vendégek továbbra is találkozhatnak például a világ különböző városainak helyi idejét mutató órákkal díszített fallal, a karakteres központi órával és az épület jellegzetes építészeti megoldásaival.

Így aki betér egy gyors ebédre vagy egy kávéra, közben egy kicsit a Terminál múltjába is betekinthet.

A Happy Meal doboza adta az ötletet

Az étterem belső tere egyszerre retró és modern. Magyarországon itt jelenik meg először a McDonald's „Cube” dizájnkoncepciója, amelyet a Happy Meal doboz kibontásának élménye ihletett. Geometrikus formák, meleg színek és az ikonikus mosolyra emlékeztető részletek teszik különlegessé a helyet.

Az új McDonald's belső tere a modern és a retró stílus keveredése

Fotó: Barta Bálint / Mindmegette

Az étteremben egy egyedi falgrafika is helyet kapott, amely az Erzsébet tér és a Terminál történetének fontosabb pillanatait mutatja be.

A rajz azt is megidézi, hogyan változott az évtizedek során a helyszín közösségi szerepe.

Az új egységgel a McDonald's már 127 éttermet üzemeltet Magyarországon.