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Medvét láttak Nógrád vármegyében, figyelmeztetést adtak ki

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egymás után érkeznek a medveészlelésekről szóló hírek Nógrád vármegyében. Szerdán egy újabb medve bukkant fel, ami hűsítő fürdőt vett egy vízgyűjtő medernél.
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Szerda hajnalban egy újabb medve bukkant fel Nógrád vármegyében, Szilaspogony község közelében – írja a Nool.hu. Nem is akármiért jelent meg a vízgyűjtőnél, az állat épp egy hűsítő fürdőt vett a hőségben. A nógrádi község lakosságát figyelmeztették, és fokozott óvatosságra kértek mindenkit.

A medvetámadás megelőzésére tartsd be a következő tanácsokat.
Újabb medve Nógrád megyében - Illusztráció
Fotó: Melinda Nagy / Shutterstock

Ismét medvét észleltek! A szilaspogonyi tó vízgyűjtő medrénél látták fürdőzni, ma hajnalban! Mivel nagyon közel van a település és egy állattartó telep, így legyetek nagyon óvatosak! Feltehetőleg csak lement inni valamit és tovább áll, de fokozott figyelem!

– írta a Magyar Országos Medvefigyelő a Facebookon.

Több medveészlelés volt Nógrádban az elmúlt hónapokban

  • Május elején az Aggteleki Nemzeti Park déli részén láttak egy medvét, és figyelmeztették a lakosságot, hogy felbukkanhat Nógrád megyében is.
  • Június elején egy Pásztóhoz közeli erdőben egy fiatal medve egészen közel merészkedett a lakott területhez.
  • Egy nappal a pásztói észlelés után újabb figyelmeztetés érkezett a térségből, Karancsság és környéke került a medve mozgási útvonalába.
  • Néhány nappal később a feltehetően Karancsságnál látott medvét a Komravölgy-Karancskeszi-Karancsberény vonalon látták.

A Nool.hu arról is írt, mi a teendő, ha egy medvével találjuk szembe magunkat.

 

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